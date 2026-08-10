Что произойдет, если ледники Земли растают: ученые расскрыли последствия

Ледник / © Getty Images

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Полное таяние всех ледников мира вне ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды может повысить глобальный уровень моря примерно на 32 сантиметра. Это существенно увеличит риск затоплений в прибрежных городах и низменных регионах.

Об этом рассказывает Daily Mail.

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По оценкам исследователей, в таких ледниках находится около 150 тысяч кубических километров льда. Они уже стремительно сокращаются из-за повышения глобальной температуры, особенно в Альпах, Андах и Гималаях, где таяние происходит быстрее, чем лед успевает восстанавливаться благодаря снегопадам.

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Для нового исследования учёные создали модель искусственного интеллекта IceBoost v2.0. Ее научили более чем на семи миллионах измерений толщины льда из разных регионов мира.

Модель также учитывала 26 физических и географических показателей, включая температуру, скорость движения льда, наклон и форму рельефа. Благодаря этому ученые смогли более точно оценить толщину и общий объем ледников.

По словам авторов, новый метод примерно на 40% точнее согласуется с полевыми измерениями, чем предыдущие модели. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Data.

Ученые планируют использовать эти данные для прогнозирования того, как ледники будут изменяться до 2100 года и насколько их таяние будет влиять на уровень Мирового океана.

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Чем это чревато

Повышение уровня моря на 32 см не означает мгновенного затопления всех прибрежных территорий. Однако оно сделает многие города и населенные пункты значительно более уязвимыми к штормам, приливам и сильным наводнениям.

Еще одна серьезная проблема – сокращение запасов пресной воды. Ледники питают реки и снабжают водой целые регионы. По оценкам, около 1,9 млрд человек в мире в той или иной степени зависят от водных ресурсов, связанных с ледниками.

Сначала более активное таяние может увеличивать количество воды в реках, однако после значительного сокращения ледников ее объемы начнут падать.

Уровень Мирового океана уже растет из-за нагрева воды и таяния ледников и ледниковых щитов. Ученые предупреждают, что этот процесс может продолжаться в течение столетий даже после значительного сокращения выбросов парниковых газов.

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Ранее мы сообщали, что ледник Туэйтса в Антарктиде, который часто называют Ледником Судного дня, может вскоре потерять один из главных природных барьеров, сдерживающий его движение в океан. Полное разрушение ледника может поднять уровень Мирового океана примерно на 65 см.

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