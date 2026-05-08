Что произойдет, если никогда не обновлять iPhone: пользователей предупредили о рисках

iPhone / © Associated Press

Реклама

Многие владельцы iPhone откладывают обновление iOS из-за недостатка памяти или нежелания тратить время на установку новой версии системы. Однако специалисты предостерегают: длительный отказ от обновлений может повлиять не только на производительность смартфона, но и на безопасность личных данных.

Об этом сообщило издание BRG.

Apple ежегодно выпускает крупные обновления iOS, обычно осенью, а также регулярно добавляет промежуточные патчи и исправления безопасности в течение года. Однако из-за объема обновлений, которые могут занимать от 7 до 16 ГБ памяти, некоторые пользователи откладывают установку новой версии системы или вообще игнорируют ее.

Реклама

Впрочем, специалисты отмечают, что такой подход может создать проблемы со временем. Одним из последствий может стать некорректная работа отдельных приложений. Разработчики программ постепенно прекращают поддержку старых версий iOS, поэтому некоторые приложения могут перестать работать.

Еще одна проблема — безопасность данных. Компании, в частности Apple, постоянно совершенствуют защиту операционной системы, но хакеры также ищут новые способы получить доступ к уязвимостям. Именно поэтому производитель регулярно выпускает патчи безопасности, которые закрывают найденные слабые места в системе.

Если пользователь не устанавливает обновления, его iPhone не будет получать актуальные патчи безопасности. В таком случае личные данные могут оказаться под угрозой из-за неисправленных уязвимостей.

Кроме безопасности, обновления iOS также добавляют новые функции. Например, iOS 26 получила интеграцию Apple Intelligence, обновленные Карты и новые возможности для приложения Messages. В то же время версия iOS 26.4 принесла новые эмодзи и улучшение работы клавиатуры, а iOS 26.4.2 была сосредоточена преимущественно на исправлении ошибок и усилении безопасности устройств.

Реклама

Специалисты советуют перед установкой новой версии iOS заранее освобождать память смартфона, особенно если речь идет о старых моделях iPhone, ведь очистка памяти может помочь устройству работать быстрее.

Напомним, после падения телефона в воду многие люди сразу кладут его в миску с рисом, надеясь, что крупа вытянет влагу и спасет устройство. Однако специалисты отмечают: этот популярный способ является мифом и в некоторых случаях может даже навредить смартфону.

Новости партнеров