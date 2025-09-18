Что произойдет, если Земля остановится хотя бы на мгновение: ученые назвали последствия

Земля / © Pixabay

Земля вращается вокруг своей оси с колоссальной скоростью — около 1600 км/ч на экваторе. Это непрерывный процесс, от которого зависит существование жизни. Даже секундное прекращение вращения планеты повлекло бы масштабные разрушения и коренные изменения.

Об этом сообщило издание Wion.

Специалисты объясняют: в случае резкой остановки все, что не прикреплено к поверхности, испытало бы мгновенное замедление. Здания могли бы обваливаться, а предметы и сооружения — вырываться со своих мест и смещаться на восток с сокрушительной силой. Высвобожденная энергия стала бы причиной глобальных катастроф.

Не менее угрожающим было бы и перераспределение океанов. Сейчас благодаря вращению формируется экваториальный «пояс», удерживающий воды у экватора. Если эта сила исчезнет, моря и океаны начнут стекать к полюсам. Это приведет к затоплению огромных территорий и одновременно обнажит часть материков.

Остановка вращения неизбежно разрушила бы и климатический баланс. День и ночь перестали бы сменяться: одно полушарие постоянно находилось бы под солнечным светом, а другое — в темноте. Такой дисбаланс вызвал бы экстремальные перепады температуры, делая значительную часть планеты непригодной для жизни.

Серьезными стали бы и геологические последствия. Тектонические напряжения вызвали бы землетрясения, извержения вулканов и масштабные сдвиги земной коры.

Еще одна опасность — потеря магнитного поля Земли. Ведь именно вращение создает динамо-эффект, который формирует защитный магнитный щит. Если он исчезнет, поверхность останется беззащитной перед солнечным излучением и космической радиацией, что будет угрожать всем формам жизни.

Таким образом, даже секундное прекращение вращения имело бы разрушительные и длительные последствия: от уничтожения инфраструктуры и изменения береговых линий до экологических кризисов и радиационных угроз.

