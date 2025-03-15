Что произойдет с астронавтами NASA, если вся цивилизация на Земле исчезнет - подробности

Даже если астронавты на МКС смогут сберечь кислород и запасы пищи, без коррекции орбиты станция начнет снижаться.

Миссия по возвращению астронавтов NASA Батча Уилмора и Суни Уильямс на Землю снова задерживается. Они должны были пробыть на МКС всего 8 дней, но остаются там уже 9 месяцев. Это заставляет задуматься: как долго астронавты смогли бы выжить на орбите, если бы жизнь на Земле прекратилась.

Об этом пишет LADbible.

Если на планете произойдет крушение, астронавты на МКС останутся изолированными в космосе. Кислород на станции рециркулируется с помощью электролиза, что позволяет экипажу дышать. Еды может хватить примерно на два года в зависимости от последней миссии поставки. NASA требует, чтобы продукты имели срок годности не менее одного года, но в такой ситуации это не будет главной проблемой.

Астронавты уже оставались без новых поставок в течение восьми месяцев после неудачных миссий по доставке провизии. Однако главная угроза – орбитальный спад.

МКС расположена на высоте 418 км и постепенно теряет высоту из-за гравитации Земли. Ее орбита обычно корректируется грузовыми кораблями, но без них станция начнет снижаться. Согласно прогнозам NASA, без коррекции она сгорит в атмосфере через 15–24 месяца.

Даже если астронавты могут выжить это время, остается вопрос, захотят ли они продолжать существование, зная, что Земли больше нет.

Напомним, во время исследования ледовых покровов Гренландии ученые обнаружили скрытые подземные коридоры, относящиеся к периоду Холодной войны.

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