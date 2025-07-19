Что произойдет с человечеством, если все потребности будут удовлетворены - ученые дали прогноз

Ученые сделали новое исследование / © Pixabay

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Если люди будут иметь все, что им нужно, это не гарантирует счастливого и здорового общества — избыток ресурсов может вызвать изоляцию, агрессию и распад социальных связей.

Об этом пишет Smithsonian Magazine.

В течение последних веков население планеты увеличивалось чрезвычайно быстро, что порождало серьезные опасения относительно способности обеспечить пищей растущее количество людей. Классические теории, в частности мальтузианские, предполагали, что в случае недостатка ресурсов человечество само будет регулировать свою численность через естественные ограничения. Однако развитие сельского хозяйства доказало, что проблема не в недостаточном количестве пищи, а в ее неравномерном распределении.

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Однако в 1970-х годах появился другой важный вопрос: что происходит с обществом, если все его базовые потребности полностью удовлетворяются? Результаты исследования, проведенного для ответа на этот вопрос, были довольно неожиданными и тревожными.

Известный психолог Джон Б. Калхун провел серию экспериментов, цель которых — исследовать социальное поведение в идеальных, безопасных условиях, где нет недостатка в еде, воде, защите и жилье. Эти условия создали своеобразную «утопию» для исследуемых животных. Сначала популяция быстро росла, и, казалось, все шло хорошо. Но со временем начали проявляться непредсказуемые социальные проблемы — агрессия, изоляция, уход от социальных ролей и даже каннибализм.

Этот «поведенческий упадок» привел к распаду социальной структуры, нарушению материнской опеки и критическому падению рождаемости. Население постепенно угасало, несмотря на то, что еды и ресурсов хватало с запасом.

Главный вывод Калхуна — даже при условии полного материального комфорта, если нет возможности для самореализации, социальной роли и поддержания здоровых взаимоотношений, общество становится нестабильным и может прийти к разрушительным последствиям.

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Еще более важна мысль, что подобные процессы могут возникнуть и в человеческом обществе. Если не обеспечивать не только базовые потребности, но и возможности для социальной активности и взаимодействия, можно столкнуться с ростом агрессии, отчужденности и социального упадка.

Эта идея вызвала широкий резонанс и стала поводом для дискуссий о том, что материальное благосостояние само по себе не гарантирует гармонии в обществе. Современные критики эксперимента отмечают, что причина краха могла быть не только в избытке ресурсов, но и в проблемах контроля над социальной структурой и неравенства.

Итак, урок из этих исследований простой, но глубокий: для здорового общества нужен баланс между удовлетворением базовых потребностей и возможностями для развития социальных ролей, ответственности и личной самореализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые доказали, что люди могут попасть в будущее

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