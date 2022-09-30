Что произойдет с человеком, если он не будет спать 72 часа: ученые выяснили

В течение жизни человеку нужно разное количество сна. В первый год — до 17 часов сна, до 12 лет — 13 часов. Взрослому достаточно 7 часов.

Люди тратят почти треть своей жизни на сон. Пока вы спите, ваше тело производит необходимое техническое обслуживание. Оно экономит энергию, сохраняет новую информацию и даже лишается токсичных отходов.

Об этом пишет What if.

Если человек не будет спать, то рискует оказаться на пути к крайней усталости, параноидальному бреду и даже смерти. После 36 часов бодрствования такие гормоны как кортизол и инсулин больше не будут сбалансированы. Вы также начнете принимать более рискованные решения, будете безрассудны и будете иметь нарушение речи.

После 48 часов без сна ваша иммунная система нарушится. Ваше тело будет менее подготовлено к угрозам для вашего здоровья, таких как бактерии и вирусы. Вы не сможете выполнять основные задачи. Вы станете раздражительными, тревожными, даже подавленными.

Через 72 часа ваше восприятие значительно изменится и у вас появятся галлюцинации.

Ранее исследователи назвали несколько простых двухминутных способов для сна, которые помогут обуздать бессонницу.

Бессонница у младенцев: что советуют специалисты

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