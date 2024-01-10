Что произойдет с океаном, если выловить всю рыбу – ответ ученого

Морской эколог рассказал, что случится с океаном, если выловить всю рыбу.

Об этом пишет theconversation.com.

Так, он рассказал, что рыбы выполняют в своих экосистемах всяческие роли, поддерживая жизнь других организмов вокруг них. Если бы они однажды исчезли, океан выглядел бы совсем иначе.

Рыба как еда

Рыбы играют немаловажную роль как хищников, так и жертв в экосистемах океана. Тысячи видов в океане и наземных экосистемах, в том числе и люди, питаются рыбой. В экосистемах коралловых рифов мелкая рыба поедается большей рыбой и другими морскими животными. Это означает, что маленькие рыбки составляют основу пищевой цепи – они снабжают энергией крупных рыб и других существ.

Океан / Фото: Unsplash

Вне воды многие птицы, млекопитающие и рептилии питаются рыбой и полагаются на нее как на важный источник белка. Даже наземные растения могут выиграть от присутствия рыб. На западном побережье США возвращающийся в небольшие ручьи лосось после нескольких лет пребывания в море выполняет роль конвейера питательных веществ. Лососем питаются не только ловящие его животные, например медведи, но и растения, окаймляющие ручьи.

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Исследования показали, что некоторые растения получают 70% азота из лосося, погибающего на берегах рек или вблизи них.

Люди также зависят от рыбы как источника пищи. Рыба и другие морепродукты являются важным источником белка для почти 3 млрд человек. Человечество питалось рыбой и охотилось за ней во всем мире на протяжении тысячелетий.

Рыбы сохраняют среду обитания

По словам ученого, рыба – это больше, чем еда. Поскольку рыбы сами добывают пищу, они могут создавать и поддерживать важную среду обитания для других организмов. В экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно выедая их. Без помощи этих травоядных животных или растительноядных рыб водоросли быстро разрастались бы и задушили коралл, фактически убивая его.

Океан / Фото: Unsplash

Один из видов травоядных рыб, рыба-попугай, питается непосредственно кораллами. На первый взгляд, это может показаться вредным для кораллов, но выпас рыбы-попугая может на самом деле увеличить скорость роста колонии кораллов. А фекалии рыб-попугаев оказались особенно питательными для кораллов. Фекалии рыб-попугаев также являются частью прекрасных пляжей с белым песком.

Другие рыбы создают среду обитания для других животных и влияют на окружающую среду, взбалтывая песок во время кормления. Перемещая песок, они обнажают крохотные организмы, скрывающиеся в песке, которых могут съесть другие животные.

Океан / Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что многие виды рыб обитают в океане, их присутствие можно почувствовать во многих местах обитания. Они могут прямо и косвенно влиять на жизнь организмов, зависящих от них в плане питания и укрытия. Без рыбы Земля постепенно потеряла бы свои прекрасные пляжи с белым песком, экосистемы коралловых рифов заросли бы водорослями, у многих людей закончилась еда, и мы потеряли бы некоторых из самых удивительных существ планеты.

Напомним, 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений. Впрочем, ученые предупредили, что новый пик "не за горами".

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