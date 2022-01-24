Что произойдет с телом человека после смерти в космосе: ответ ученых

Что произойдет с телом человека после смерти в космосе: ответ ученых

Через 30 минут легкие будут разрушаться и человека парализует.

Астронавты проходят тщательную подготовку и медицинское обследование перед полетом в космос, поэтому риск смерти от естественной причины считается незначительным. Но в эту новую эру космического туризма медицинское освидетельствование может не проводиться или же проходить в минимальном количестве.

Об этом пишет Mental Floss.

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По словам бывшего командира МКС Криса Гедфилда, выходы в открытый космос могут являться одной из потенциальных опасностей.

Маленькие метеориты могут пробить защитные костюмы, обеспечивающие кислород и защиту от экстремальных температур.

В течение 10 секунд вода в теле человека улетучится, вместо жидкости наполнится воздухом. Через 15 секунд человек потеряет сознание. А через 30 – легкие будут разрушаться и человека парализует, очень скоро наступит смерть.

Экипажу придется держать тело внутри герметичного мешка за бортом космического корабля. После чего труп испытывает влияние низких температур открытого космоса пока полностью не заморозится.

Кстати, NASA уже изучало возможность утилизации космических тел, и одно из предложений предполагает замораживание тела жидким азотом, чтобы его можно было разделить на крошечные кусочки замороженной ткани, которые будут занимать только часть площади.

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