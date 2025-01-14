Что рисовали на татуировках, которым 1200 лет: новое открытие ученых

Древние люди использовали сажу, чтобы сделать рисунок на теле.

Исследователи использовали лазеры, чтобы обнаружить очень детализированные татуировки на сохранившихся останках людей, живших 1200 лет назад в Перу. Ученые считают, что татуировки они производили с помощью острых костей животных или иголок кактусов.

Об открытии пишет издание dailymail.co.uk.

Команда экспертов исследовала более 100 мумифицированных лиц из культуры Чанкай – цивилизации, которая начала массовое производство керамики, текстиля и металлов примерно в 900 году нашей эры.

Ученые говорят, что сложные узоры были нанесены тонким заостренным предметом, возможно, одной иглой кактуса или заостренной костью животного. Преимущественно – это геометрические узоры.

"Татуировка была распространенным видом искусства в доиспанской Южной Америке, примером которого являются мумифицированные человеческие останки с сохранившимся декором кожи, отражающий личные и культурные представления того времени. Известно, что татуировки со временем тускнеют и кровоточат, и в мумиях это сочетается с распадом тела, что препятствует исследованию оригинального искусства. из пигмента на основе углерода, вероятно, сажи", — говорится в сообщении ученых.

Напомним, внутри тела найденных в Перу "мумий инопланетян" обнаружили "межгалактические мобильные телефоны". Ученые сейчас тестируют находки в криминалистических лабораториях с разными экспертами, воюющими за правду.

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