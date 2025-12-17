Что скрыто под Бермудским треугольником: ученые открыли гигантскую аномалию

Бермудские острова / © Pexels

Реклама

Исследователи обнаружили под Бермудскими островами гигантский слой горных пород толщиной 20 км, аналогов которому не существует на планете. Это открытие может наконец объяснить загадочное происхождение архипелага посреди Атлантики.

Об этом сообщает Lad Bible.

Ученые зафиксировали под Бермудскими островами уникальную «аномалию», аналогов которой до сих пор не обнаруживали на нашей планете.

Реклама

Для многих Бермуды прежде всего ассоциируются с Бермудским треугольником — таинственной зоной Северной Атлантики, которая приобрела зловещую репутацию из-за легенд об исчезновении кораблей и самолетов. В то же время большинство объяснений этих событий уже найдено, а саму «тайну» считают разгаданной.

На этот раз исследователей заинтересовало не то, что происходит над архипелагом, а то, что скрыто глубоко под ним. Новое научное исследование обнаружило под Бермудскими островами масштабную геологическую структуру в Северной Атлантике.

В океанической коре под островами обнаружили слой горных пород толщиной около 12,4 мили (примерно 20 км) — явление, которому пока нет известных аналогов в мире.

Доктор Уильям Фрейзер из Carnegie Science в Вашингтоне (округ Колумбия) объяснил, в чем заключается исключительность этого массива подводных пород.

Реклама

«Обычно под океанической корой сразу должна быть мантия. Но под Бермудскими островами существует еще один слой, который расположен под корой, внутри тектонической плиты, на которой лежит архипелаг», — рассказал Фрейзер.

Сейчас ученые не могут точно определить происхождение этого чрезвычайно толстого слоя пород под Бермудами. В то же время, по оценкам Фрейзера, это открытие может помочь понять, почему сам архипелаг вообще выступает над уровнем океана.

Бермудские острова расположены на океаническом поднятии, однако природа вулканических процессов, которые могли его сформировать, остается загадочной, ведь последнее зафиксированное извержение здесь произошло примерно 31 млн лет назад.

Вполне возможно, что именно это древнее извержение существенно подняло океаническое дно, а обнаруженная каменная аномалия является его геологическим свидетельством.

Реклама

«Понимание таких мест, как Бермуды, которые являются крайними с геологической точки зрения, помогает лучше понять и менее экстремальные регионы. Это дает представление о том, какие процессы на Земле являются обычными, а какие — исключительными», — рассказал Фрейзер.

К слову, океанографы нашли рациональное объяснение легендарным исчезновениям в Бермудском треугольнике, опровергнув теории о порталах или НЛО. Главной причиной катастроф называют «блуждающие волны» — гигантские стихийные образования, возникающие из-за столкновения мощных штормовых фронтов с севера, юга и ураганов со стороны Флориды. Несмотря на мистическую репутацию, статистика аварий в этом регионе не превышает средние показатели, а сам «Треугольник Дьявола» даже не входит в перечень самых опасных зон для судоходства, что доказывает преимущественно рукотворную и медийную природу этого мифа.