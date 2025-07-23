Что скрыто под льдом: потрясающее открытие в Антарктиде изменит климатические прогнозы (фото)

Антарктида скрывает тайну — обнаружены сотни огромных подледных каньонов / © Pixabay

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Антарктида — наименее исследованный континент мира, известный своей суровой и труднодоступной природой. Теперь ученые совершили сенсационное открытие под Антарктическим ледовым щитом — обнаружены скрытые подводные каньоны, вырезанные в океанском дне. Это в пять раз больше, чем считалось ранее.

Об этом говорится в материале dailymail.

Некоторые из этих подводных каньонов достигают глубины до 4000 метров — это примерно высота Монблана. Всего в мире известно около 10 000 таких каньонов, но в Антарктиде — самые большие и впечатляющие.

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Под льдами Антарктиды обнаружили гигантские подводные каньоны Фото dailymail

Что такое подводные каньоны и почему это важно

Эти каньоны формируются так называемыми турбидными потоками — подводными «лавинами» из воды и осадка, стремительно спускающимися по континентальному шельфу. В Антарктиде эти потоки значительно сильнее из-за большого количества осадочных материалов, сносимых ледниками.

Эти каньоны:

транспортируют питательные вещества;

соединяют мелководье с глубокими зонами океана;

создают среду с высоким биоразнообразием.

Несмотря на важность, эти структуры еще почти не изучались, особенно в таких труднодоступных местах, как Антарктида.

Что именно открыли ученые

Исследователи, используя новый метод анализа карт, обнаружили эти каньоны, которые раньше были скрыты. По словам Д. Амбласа из Барселонского университета, самые впечатляющие каньоны — в Восточной Антарктиде: длинные, ветвистые, часто U-образные. В Западной Антарктиде — более короткие, крутые, V-образные, вероятно из-за недавнего таяния ледников.

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Эти каньоны транспортируют теплую воду из открытого океана к плавучему морскому льду, ускоряя таяние льда.

Глобальные последствия для мира

Эти каньоны имеют решающее значение для циркуляции океанических вод и влияют на таяние льда, транспортируют теплые воды к ледовым шельфам, что ускоряет их растаивание. Это в свою очередь может влиять на глобальный уровень моря и климат.

Однако модели изменений климата, которые используются, например, Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), не учитывают влияние этих каньонов, что ограничивает точность прогнозов.

Антарктида — ключ к будущему планете.

Антарктические ледники содержат 70% пресной воды на Земле. Если они полностью растают, уровень моря поднимется на 56 метров. Даже незначительные потери льда могут повлечь за собой большие изменения: замедление океанической циркуляции, смену ветровых поясов, климатические изменения.

Напомним, NASA провело эксперименты с пауками в космосе. Уникальный эксперимент на борту орбитальной станции провели американские ученые, чтобы исследовать, как пауки и рыбки реагируют на микрогравитацию.

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