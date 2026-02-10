Что скрывали мумии: компьютерная томография раскрыла подробности жизни жрецов Древнего Египта

Мумия / © Unsplash

Реклама

Компьютерная томография двух древнеегипетских мумий позволила исследователям впервые увидеть скрытые черты их внешности, состояние здоровья и следы возрастных повреждений, которые оставались неизвестными более 2200 лет.

Об этом сообщило издание earth.com.

Современные КТ-сканеры передали мелкие анатомические детали и зафиксировали последствия хронической боли, с которой жили жрецы Нес-Мин и Нес-Хор.

Реклама

В медицинский центр Keck Medicine USC мумии доставили в запечатанных саркофагах. Радиологи провели полное КТ-сканирование, не нарушив оберток. Ученых удивила точность изображений: аппарат зафиксировал даже веки и контуры губ.

Исследование показало, что Нес-Мин имел значительное повреждение поясничного позвонка, вероятно связанное с возрастным износом. Вместе с ним были похоронены амулеты и украшения, которые также оцифровали. У Нес-Хора обнаружили серьезные стоматологические проблемы и разрушение тазобедренного сустава, что свидетельствует о почтенном возрасте на момент смерти.

Команда под руководством доктора Саммер Декер создала из КТ-снимков детальные 3D-модели обоих тел и артефактов. На их основе изготовили полноразмерные 3D-копии позвоночников, черепов и бедренных костей, а также нескольких артефактов, найденных в захоронении Нес-Мина. Для этого применили медицинские 3D-принтеры

«Мумии долгое время были загадкой. Заглянуть под поверхность, чтобы раскрыть специфический жизненный опыт отдельных людей, невероятно увлекательно. Эта современная научная технология предлагает нам мощное окно в мир древних людей и прошлых цивилизаций, которые в противном случае могли бы быть потеряны» — отметила антрополог Диана Перлов.

Реклама

Напомним, в графстве Кент археологи нашли англосаксонский меч возрастом около 1500 лет. Оружие с руническими надписями и позолоченной рукоятью проливает свет на культурные связи раннего Средневековья.