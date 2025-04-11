Что стало причиной падения Византии: исследование ученых

Почему распалась Римская империя / © visualhunt.com/Chih-Hsing , Shen

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Исследователи обнаружили геологические свидетельства того, что резкое похолодание ускорило падение Восточной Римской империи. Так называемый «позднеантический малый ледниковый период» (LALIA) повлек за собой катастрофические последствия для Византии, которая к тому времени уже боролась с войнами, чумой и экономическим кризисом.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Между 540 и 750 годами нашей эры Земля пережила резкое похолодание, вызванное мощными вулканическими извержениями. Пепел закрыл солнце, и температура в Европе упала на 1,8–3,6°F, что привело к неурожаям, голоду и эпидемиям. Чума Юстиниана (541 г.) убила до 50 миллионов человек по всему миру.

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Команда из Университета Саутгемптона изучила камни в Исландии, принесенные айсбергами из Гренландии. Анализ кристаллов циркона показал: ледниковый щит был тогда гораздо более массивным, а климат — настолько суровым, что айсберги достигали берегов Исландии. Такие условия могли усугубить кризис в Восточной Римской империи, став одним из ключевых факторов его упадка и распада в 1453 году нашей эры.

«Чтобы быть совершенно ясным, Римская империя уже была в упадке, когда [LALIA] началась. Однако наши выводы подтверждают идею о том, что изменения климата в северном полушарии были серьезнее, чем считалось ранее. Действительно, это, вероятно, был главным двигателем серьезных общественных изменений, а не только одним из нескольких факторов», — заявил доктор Томас Гернон.

Напомним, ученые раскрыли загадку «мохнатых» книг времен Средневековья.