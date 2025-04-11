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Что стало причиной падения Византии: исследование ученых
Ученые доказали, что «позднеантичный малый ледниковый период» стал катализатором упадка Восточной Римской империи.
Исследователи обнаружили геологические свидетельства того, что резкое похолодание ускорило падение Восточной Римской империи. Так называемый «позднеантический малый ледниковый период» (LALIA) повлек за собой катастрофические последствия для Византии, которая к тому времени уже боролась с войнами, чумой и экономическим кризисом.
Об этом сообщило издание Dailymail.
Между 540 и 750 годами нашей эры Земля пережила резкое похолодание, вызванное мощными вулканическими извержениями. Пепел закрыл солнце, и температура в Европе упала на 1,8–3,6°F, что привело к неурожаям, голоду и эпидемиям. Чума Юстиниана (541 г.) убила до 50 миллионов человек по всему миру.
Команда из Университета Саутгемптона изучила камни в Исландии, принесенные айсбергами из Гренландии. Анализ кристаллов циркона показал: ледниковый щит был тогда гораздо более массивным, а климат — настолько суровым, что айсберги достигали берегов Исландии. Такие условия могли усугубить кризис в Восточной Римской империи, став одним из ключевых факторов его упадка и распада в 1453 году нашей эры.
«Чтобы быть совершенно ясным, Римская империя уже была в упадке, когда [LALIA] началась. Однако наши выводы подтверждают идею о том, что изменения климата в северном полушарии были серьезнее, чем считалось ранее. Действительно, это, вероятно, был главным двигателем серьезных общественных изменений, а не только одним из нескольких факторов», — заявил доктор Томас Гернон.
Напомним, ученые раскрыли загадку «мохнатых» книг времен Средневековья.