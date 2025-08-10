Что стало причиной уменьшения воробьев в украинских городах - объяснил орнитолог

Воробьи / © Pixabay

Реклама

Воробьи в украинских городах встречаются все реже. Считают, что им мешают голуби, которые забирают всю еду, но это, скорее всего, не так. Настоящие причины уменьшения численности этих птиц совсем другие.

Об этом рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин в интервью Телеграфу.

«Я не думаю, что такая проблема реально есть. Но я хочу обратить внимание на то, что лет 20-30-40 назад было очень много людей, которые кормили птиц. Я имею в виду зерном, хлебом и т.д. Были отдельные площадки (для кормления птиц, — ред.) в парках. Сейчас этого нет», — пояснил Костюшин.

Реклама

Он отметил, что сегодня уже нет такого количества голубей и воробьев, которых раньше кормили люди, из-за чего кормовая база для птиц значительно сократилась. Однако он не считает, что воробьи полностью исчезли с городских территорий. По его словам, проблема с количеством воробьев в городах является надуманной, ведь птиц можно встретить ежедневно, просто их стало немного меньше.

«Я думаю, что проблема воробьев — это надуманная штука. Они действительно бросаются людям в глаза каждый день. Немного их стало меньше», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что количество воробьев в украинских городах постепенно падает, хотя эти птицы имеют значение для экологии, в частности для уничтожения вредителей. Однако в отдельных регионах страны фиксируют появление редких видов, в частности попугаев Крамера в Черновцах и розовых фламинго вблизи Одессы.