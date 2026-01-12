Что такое 5G и зачем он нужен: все о скорости, возможностях и запуске в Украине

Мобильная связь 5G / © Pixabay

5G — это пятое поколение мобильной связи, которое приходит на смену 4G/LTE. Это не просто «более быстрый Интернет в смартфоне», а технология, открывающая новые возможности для экономики, медицины, промышленности, транспорта и повседневной жизни.

Основные особенности 5G

Значительно выше скорость

5G способен обеспечивать скорость передачи данных в десятки раз выше, чем 4G. В теории она может достигать нескольких гигабит в секунду. Это означает мгновенную загрузку видео в высоком качестве, быструю работу облачных сервисов и комфортные онлайн-игры без задержек.

Минимальная задержка

Задержка в сетях 5G может составлять всего 1 — 5 миллисекунд. Это критически важно для:

дистанционной хирургии,

автономного транспорта,

управления дронами,

промышленных роботов.

В таких сферах даже доли секунды имеют решающее значение.

Подключение огромного количества устройств

5G рассчитан не только на смартфоны, он позволяет одновременно подключать миллионы устройств на квадратный километр. Именно это делает возможным массовое развитие Интернета вещей — «умных» домов, счетчиков, датчиков, камер, городской инфраструктуры.

Чем 5G отличается от 4G?

Технология 5G является не просто обновлением мобильного Интернета, а настоящим скачком в будущее, который в корне меняет возможности цифрового мира. Главное преимущество заключается в скорости: если сети 4G обеспечивают передачу данных до сотен Мбит/с, то 5G достигает показателей в несколько Гбит/с, что позволяет мгновенно загружать сверхтяжелый контент.

Критически важной характеристикой является задержка сигнала (ping): в новом стандарте она сократилась до впечатляющих 1 — 5 мс против 30 — 50 мс в четвертом поколении, что гарантирует мгновенный отклик системы. Кроме того, архитектура 5G позволяет одновременно подключать в разы больше устройств, чем ограниченные мощности 4G. Это расширяет сферы применения технологии: если 4G преимущественно служит для смартфонов и просмотра видео, то 5G становится фундаментом для телемедицины, роботизированной промышленности и беспилотного транспорта.

Где используется 5G?

Медицина: телемедицина, удаленные операции, мониторинг пациентов.

Промышленность: «умные» заводы, автоматизация, роботизация.

Транспорт: автономные автомобили, управление трафиком.

Города: умное освещение, безопасность, энергосбережение.

Развлечения: VR/AR, стриминг 8K-видео, облачные игры.

Безопасен ли 5G?

Научные исследования и позиция Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют: сети 5G работают в пределах безопасных норм радиочастотного излучения. Уровень излучения от базовых станций значительно ниже предельно допустимых показателей.

Мифы и факты о 5G

Миф 1. 5G вредит здоровью и вызывает болезни

Факт:

5G использует радиоволны неионизирующего излучения, которое не способно повреждать ДНК или клетки человека. Такие же волны применяются в 4G, Wi-Fi, телевидении и радио. ВОЗ и другие международные организации подтверждают, что 5G работает в пределах безопасных норм.

Миф 2. Вышки 5G «излучают сильнее», чем предыдущие сети

Факт:

Мощность передатчиков 5G обычно меньше или сопоставима с 4G. Из-за большего количества антенн сигнал распределяется точнее, а не «бьет» во все стороны, что даже уменьшает общий уровень излучения.

Миф 3. 5G вызвал пандемию COVID-19

Факт:

Этот миф не имеет никакого научного подтверждения. Вирусы не распространяются через радиоволны или мобильные сети. Пандемия возникла и в странах, где 5G на тот момент вообще не существовало.

Миф 4. 5G — это лишь «маркетинговый трюк»

Факт:

5G — реальный технологический прорыв. Его главная ценность не только в скорости, а в сверхнизкой задержке, массовом подключении устройств и стабильности связи. Именно благодаря 5G возможны автономные авто, «умные» города и телемедицина.

Миф 5. 5G не нужен, потому что 4G и так достаточно быстрый

Факт:

Для видео и соцсетей 4G действительно часто хватает. Но для промышленности, медицины, логистики и оборонных технологий 4G технически ограничен. 5G создан для будущих нагрузок и новых сервисов.

Миф 6. 5G следит за людьми

Факт:

Сети 5G не имеют никаких «встроенных» механизмов слежения. Вопросы конфиденциальности зависят от приложений, сервисов и законодательства, а не от стандарта связи.

Миф 7. Из-за 5G придется менять все смартфоны

Факт:

Старые телефоны продолжают работать в сетях 4G и 3G. Для пользования 5G действительно нужен совместимый смартфон, но это не обязательно, если вам не нужны новые возможности.

Миф 8. 5G опасен для окружающей среды

Факт:

Напротив, 5G позволяет эффективнее использовать энергию, уменьшать затраты ресурсов и внедрять «умные» системы энергосбережения, транспорта и экологического мониторинга.

5G в Украине

В центре Львова 12 января стартовал первый в Украине пилотный запуск сети 5G, что обеспечивает скорость до 500 Мбит/с. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что город выбрали из-за высокого количества 5G-смартфонов и наличия более 20 базовых станций. Проект согласован с Генштабом ВСУ. Следующими городами для тестирования станут Бородянка (в январе) и Харьков (в феврале).