Что такое "мурашки" по коже и почему они у нас появляются

Что такое "мурашки" по коже и почему они у нас появляются

Ученые считают, что за процесс отвечает эволюционный принцип.

Научным названием для "мурашек" по коже есть пилоэрекция (лат. Cutis anserina). Термин "гусиная кожа" используется в большинстве случаев из-за того, что его проще запомнить.

Об этом пишет Popular Science.

Механизм, вызывающий "мурашки" у человека, достаточно прост. У корня волос расположены крошечные мышцы, которые выпрямляют волосы. Когда эти мышцы напрягаются или сокращаются, они поднимают волосы дыбом.

Однако ученые считают, что, скорее всего, это унаследованный от наших предков механизм выживания.

Раньше люди были покрыты гораздо более густыми и длинными волосами, чем сейчас. Когда древние люди замерзали, их волосы вставали, создавая воздушный слой, который позволял эффективно удерживать тепло.

Доктор Митчелл Колвер, исследователь из Университета штата Юта, изучает "гусиную кожу" и то, почему она появляется, когда люди не чувствуют холод.

По его словам, теория состоит в том, что это часть нашего врожденного механизма выживания, который заставляет нас в течение миллисекунд реагировать на такие стимулы, как неожиданные звуки — например, треск палок вблизи во время ночной прогулки по лесу.

Напомним, лицо трех мужчин, которые жили в Древнем Египте около двух тысяч лет назад, удалось воссоздать ученым благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий. Это первый в истории случай успешной реконструкции внешности.

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