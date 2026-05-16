«Что-то должно было произойти»: после гибели жены и дочери на Мальдивах мужчина сделал заявление

Моника Монтефальконе. Фото: Университет Генуи

Муж итальянского профессора Моники Монтефальконе, которая погибла вместе с 20-летней дочерью Джорджией Соммакал во время погружения на Мальдивах, впервые прокомментировал трагедию. По его словам, жена была опытной аквалангисткой и никогда бы не подвергала дочь опасности.

Об этом повыдомило издание Unilad.

Трагедия произошла в районе атолла Вааву, где группа туристов отправилась исследовать подводную пещеру. По данным Министерства иностранных дел Италии, дайверы погружались на глубину около 50 метров.

Кроме Монтефальконе и ее дочери, погибли еще трое итальянцев — Муриэль Одденино, Джанлука Бенедетти и Федерико Гуальтьери. Они не смогли вернуться на поверхность после погружения.

В комментарии местным медиа муж погибшей заявил, что его жена была одной из лучших аквалангисток и никогда бы сознательно не поставила под угрозу жизнь дочери.

«Что-то должно было произойти», — сказал он в интервью итальянскому телеканалу.

По информации BBC, по состоянию на пятницу спасатели смогли достать из воды только одно тело. Других погибших до сих пор ищут.

Известно, что в момент трагедии в районе дайвинга бушевала непогода — сильный ветер и бурное море. Из-за сложных погодных условий поисковую операцию временно приостанавливали. Ожидается, что работы возобновят после улучшения погоды.

Также сообщается, что вместе с погибшими на судне находились еще около 20 туристов, однако они решили не нырять.

Сейчас правоохранители и местные власти расследуют обстоятельства трагедии.

