- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 704
- Время на прочтение
- 2 мин
«Что-то должно было произойти»: после гибели жены и дочери на Мальдивах мужчина сделал заявление
В районе атолла Вааву на Мальдивах погибли пятеро итальянских дайверов, которые погрузились для исследования пещеры. Муж профессора Моники Монтефальконе, которая погибла вместе с дочерью, впервые прокомментировал трагедию.
Муж итальянского профессора Моники Монтефальконе, которая погибла вместе с 20-летней дочерью Джорджией Соммакал во время погружения на Мальдивах, впервые прокомментировал трагедию. По его словам, жена была опытной аквалангисткой и никогда бы не подвергала дочь опасности.
Об этом повыдомило издание Unilad.
Трагедия произошла в районе атолла Вааву, где группа туристов отправилась исследовать подводную пещеру. По данным Министерства иностранных дел Италии, дайверы погружались на глубину около 50 метров.
Кроме Монтефальконе и ее дочери, погибли еще трое итальянцев — Муриэль Одденино, Джанлука Бенедетти и Федерико Гуальтьери. Они не смогли вернуться на поверхность после погружения.
В комментарии местным медиа муж погибшей заявил, что его жена была одной из лучших аквалангисток и никогда бы сознательно не поставила под угрозу жизнь дочери.
«Что-то должно было произойти», — сказал он в интервью итальянскому телеканалу.
По информации BBC, по состоянию на пятницу спасатели смогли достать из воды только одно тело. Других погибших до сих пор ищут.
Известно, что в момент трагедии в районе дайвинга бушевала непогода — сильный ветер и бурное море. Из-за сложных погодных условий поисковую операцию временно приостанавливали. Ожидается, что работы возобновят после улучшения погоды.
Также сообщается, что вместе с погибшими на судне находились еще около 20 туристов, однако они решили не нырять.
Сейчас правоохранители и местные власти расследуют обстоятельства трагедии.
Напомним, во время дайвинга в атолле Вааву на Мальдивах погибли пятеро итальянских туристов. Среди жертв — профессор морской биологии и ее дочь.