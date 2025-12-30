Что-то изменило движение Тихого океана миллионы лет назад: ученые обнаружили неожиданное доказательство

Тихий океан / © Associated Press

Ученые получили новые доказательства того, что в северной части Тихого океана миллионы лет назад происходили более активные процессы циркуляции вод, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует открытие нового рода микроскопических морских организмов в Японии.

В ходе анализа ученые идентифицировали ранее неизвестный науке род, получивший название Woodeltia. Результаты работы опубликовали в научном журнале Journal of Paleontology.

Исследование провела группа учёных под руководством специалистов Университета Кумамото. Они изучали окаменелый остракод — крошечных ракообразных, покрытых твердым панцирем, — найденные в осадочных породах формации Такикава на острове Хоккайдо. Возраст этих отложений составляет примерно 3-4 миллиона лет и относится к раннему плиоцену.

Несмотря на микроскопические размеры, остракоды являются важными индикаторами древней морской среды. Различные виды живут при определенных температурах и на определенных глубинах, так что их окаменелости позволяют восстанавливать условия океана в далеком прошлом.

Особое внимание исследователей привлекло сходство нового рода с видами, ранее находившими лишь в других, отдаленных регионах северного Тихого океана. Это свидетельствует о том, что в раннем плиоцене морские организмы могли мигрировать на большие расстояния, а океанические течения были более активными.

По словам доцента Генго Танаки из Университета Кумамото, полученные данные указывают на более динамичную циркуляцию вод в Тихом океане в период, когда глобальный климат был теплее современного.

Ученые отмечают, что ранний плиоцен часто рассматривают как возможный аналог будущего климата Земли, ведь концентрация углекислого газа тогда была близка к прогнозируемой на ближайшие десятилетия. Поэтому понимание поведения океанов в тот период может помочь более точно оценить последствия современных климатических изменений.

Открытие также подтвердило высокую научную ценность осадочных пород Японии, позволяющих расширять представления о климатической и экологической истории планеты.

