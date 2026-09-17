Что-то огромное ударилось об Луну: на ней появился кратер, больше чем Колизей

На Луне нашли огромный кратер / © NASA

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Аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который в космосе исследует Луну уже 17 лет и картографирует ее поверхность с беспрецедентной точностью, зафиксировал самый свежий ударный кратер за всю историю своих наблюдений. Новый кратер больше, чем Колизей.

Об этом пишет IFL Science.

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На Луне нашли рекордный 200-метровый кратер, больше Колизея

Поскольку на спутнике Земли нет ветров или жидкой воды, его ландшафт меняется под влиянием космических событий, в частности, от столкновений с внешними объектами.

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Новый кратер появился на восточной части Луны в период между 11 апреля и 22 мая 2024 года. По данным NASA, разрушение случилось из-за падения космического тела размером с 3–6-этажный дом.

Ширина кратера составляет около 222 метров, а глубина — 43 метра. Римский Колизей, имеющий 189 метров в самой широкой оси и 48 метров в высоту, вполне комфортно разместился бы в этой лунной впадине.

Объекту официально присвоили название МакГетчин в честь выдающегося ученого-луноведа Томаса МакГетчина. До этого наибольший обнаруженный кратер на Луне имел диаметр всего 70 метров.

Эта находка стала настоящей сенсацией. Согласно моделям на основе функции образования кратеров Нойкума, кратеры такого размера появляются только раз в 132 года. Упавший на поверхность объект был астероидом или кометой, и Земле удалось избежать этого удара.

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Первым новый кратер заметил специалист по обработке изображений из компании Intuitive Machines Роберт Вагнер, который работает с данными системы камер LROC. Снимки с близкого расстояния сразу показали огромное количество лунной почвы, смещенной в результате столкновения.

Впрочем, свое открытие Вагнер совершил не во время детального обзора, а благодаря заметным изменениям на общих снимках.

«Это был, безусловно, самый выразительный узор от обломков после удара, который я когда-либо видел на таких снимках. Я просто остановился, отложил все остальное и стал выяснять, что это за пятно», — объяснил ученый.

Открытие кратера МакГетчин подтолкнуло ученых к дополнительным исследованиям. Вторая научная работа раскрыла факт, который было невозможно установить только по фото: во время 14-дневной лунной ночи окружающая территория оказывается на несколько градусов холоднее среднего показателя.

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С помощью тепловизионного инструмента LRO ученые выяснили, что участок радиусом 6,4 километра вокруг кратера ночью на 16 °F (примерно 8,9 °C) холоднее окружающей поверхности. Исследователи объясняют это тем, что удар «разрыхлил» лунный грунт.

Эта холодная зона значительно превышает размеры самого кратера, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу безопасности будущих передвижений по поверхности Луны. Наличие участков с менее плотной почвой в результате столкновения является критически важной информацией для планирования длительного возвращения человека на спутник Земли.

Космос: последние новости

Напомним, если бы Солнце внезапно исчезло, Земля ушла бы в темноту не сразу, а через 8 минут 19 секунд. Именно столько времени требуется свету, движущемуся в вакууме со скоростью почти 300 тысяч км/с, чтобы преодолеть среднее расстояние от Солнца до нашей планеты в 149,6 млн км. Когда финальные фотоны достигнут Земли, дневной свет исчезнет, но планета не станет полностью черной из-за звезд, искусственного освещения и задержанного отраженного света.

Учеными также приведен мыслительный эксперимент: если бы звук мог распространяться по космосу через воздух при температуре 20 °C (со скоростью 343 м/с), последний грохот пропавшего светила раздавался бы на Земле еще почти 14 лет.

Несмотря на то, что звук не способен пересекать вакуум, Солнце действительно «звучит» благодаря конвекции и волнам давления внутри него. Ученые измеряют эти внутренние колебания с помощью доплеровских оползней и изменений яркости в солнечном свете, после чего превращают данные в слышимые для человека частоты.

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