Что-то странное происходит с Тихим океаном: ученые чаще наблюдают тепловые аномалии

Тихий океан. / © Институт океана Шмидта

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Климатическое явление Эль-Ниньо, известное своим влиянием на погоду по всему миру, оказалось не таким стабильным, как считалось ранее. Международная команда геологов, климатологов и морских исследователей установила, что многолетние эпизоды Эль-Ниньо становились все более частыми за последние 7000 лет.

Свое исследование они опубликовали в журнале Nature Geoscience, сообщает PHYS.org.

Ученые проанализировали изотопы кислорода, сохраненные в кораллах Тихого океана, чтобы смоделировать частоту и продолжительность климатических аномалий. Поскольку кораллы живут веками, они сохраняют химические следы изменения температуры океана, подобно тому, как годовые кольца деревьев фиксируют климатические условия.

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Эль-Ниньо-Южное колебание — это природное климатическое явление, которое повторяется примерно раз в 2–7 лет. Оно вызывает аномальное повышение температуры океана в тропической зоне Тихого океана, что в свою очередь влияет на погодные условия во многих регионах мира. Во время Эль-Ниньо западные части Северной и Южной Америки обычно получают больше осадков, а Австралия и Индонезия меньше. В США это часто приводит к более холодным и продолжительным зимам на западе страны.

В ходе исследования выяснилось, что именно длительные события Эль-Ниньо — продолжающиеся более года стали возникать значительно чаще, чем в древности. По словам ученых, частота таких аномалий выросла в пять раз за последние семь тысяч лет. В то же время, увеличился и средний интервал между самими событиями.

Причину этого исследователи связывают с изменениями орбиты Земли, влияющими на количество солнечного света, попадающего на океанскую поверхность.

В дальнейшем команда планирует расширить базу данных, чтобы спрогнозировать, как потепление климата может изменить характер Эль-Ниньо в XXI веке.