Что увидеть на ночном небе в июле: самые яркие звезды, планеты и метеоры

Небо / © Pixabay

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Июль — один из лучших месяцев для астрономических наблюдений в Украине. Именно сейчас, в разгар лета, ночное небо дарит настоящее космическое шоу: Млечный Путь, Летний Треугольник, яркие планеты и даже серебристые облака.

Об этом пишет Space Teach.

В июле в наших широтах Млечный Путь виден очень четко. Его светлая полоса простирается через все небо, особенно ближе к северу. В направлении созвездия Стрельца расположен центр нашей Галактики — отличный ориентир как для новичков, так и для опытных астрономов-любителей.

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Этот регион неба богат интересными объектами — туманностью, скоплением звезд и другими галактическими структурами, которые можно исследовать даже с помощью обычного бинокля или телескопа.

Еще одно яркое явление — так называемый Летний Треугольник. Это астеризм, образующийся тремя яркими звездами: Денебом (созвездие Лебедя), Альтаиром (созвездие Орла) и Вегой (созвездие Лиры). Эти звезды хорошо видны на летнем небе даже в городе, и они служат отличным ориентиром для начала наблюдений.

Вечером над западным горизонтом можно увидеть Марс и Меркурий. Правда, их «окно видимости» будет непродолжительным, поэтому следует искать их сразу после захода Солнца. В предрассветные часы на востоке появятся Венера и Сатурн — яркие планеты, которые не спутаешь ни с одной звездой.

Юпитер пока низко над горизонтом — после сообщения с Солнцем в конце июня — но с каждым днем он будет виден все лучше. В конце июля его уже можно будет наблюдать перед рассветом.

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Максимум метеорного потока Дельта-Аквариды приходится на конец месяца. Его радиант находится низко на южном небосводе, поэтому в северных регионах активность будет умеренной — до 10–15 метеоров в час. Но в ясную ночь даже это поразительное зрелище, особенно далеко от городского света.

Еще одно явление, на которое стоит обратить внимание — серебристые облака. Это самые высокие облака в атмосфере Земли, образующиеся на высоте около 80 км из кристалликов льда. Они светятся в сумерках, когда Солнце уже укрылось за горизонтом, но все еще освещает эти верхние слои атмосферы.

В июле серебристые облака чаще всего можно увидеть в северных широтах (55-65°) — то есть, в Украине их можно наблюдать на севере и в центре страны, особенно во второй половине месяца.

Напомним, легендарный астрофизик Стивен Гокинг еще при жизни озвучил жуткий прогноз относительно будущего Земли и ее гибели до 2600 года. И сейчас эти тревожные догадки отчасти подтвердились со стороны NASA. Проблемы, обозначенные Гокингом, уже сегодня представляют реальную опасность для человечества.

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