Что видит человек перед смертью: сенсационное открытие шокировало ученых

Несмотря на то, что явление "обзора жизни" было описано многими людьми, пережившими околосмертные состояния, научного подтверждения раньше не было.
Нейробиологи в первый раз получили научные подтверждения активности мозга человека в момент погибели. В ходе исследования 87-летнего пациента они зафиксировали явление, напоминающее обзор жизни — когда перед глазами проносятся важнейшие моменты прошлого.
Об этом пишет DailyMail.
Во время лечения пациента с эпилепсией в Канаде была проведена электроэнцефалография (ЭЭГ) для наблюдения за мозговой активностью. Во время процедуры у 87-летнего мужчины произошла остановка сердца, повлекшая смерть. Однако устройство продолжило фиксировать активность мозга.
Ученые были в шоке, ведь впервые смогли наблюдать, как мозговые волны меняются перед смертью. По словам нейробиолога Земмара, исследование зафиксировало всплеск гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, отвечающих за обработку воспоминаний, мышление и сознание.
Мы увидели изменения в нейронных колебаниях непосредственно перед и после остановки сердца. Это может объяснять явление, когда перед смертью люди видят самые яркие моменты своей жизни”, — отметил Земмар.
Ученые объясняют, что разные типы мозговых волн играют немаловажную роль в работе центральной нервной системы. В частности:
- Гамма-волны активируются при обработке воспоминаний и высококогнитивных функций.
- Дельта-волны характерны для гибернации.
- Тета- и альфа-волны связаны с расслаблением и творческой активностью.
В настоящее время исследователи предлагают несколько объяснений по поводу причины этого явления:
- Недостаток кислорода : критическая ситуация активирует высвобождение нейротрансмиттеров, усиливающих работу мозга, вызывая появление ярких воспоминаний.
- Активация миндалевидного тела : эта часть мозга отвечает за реакцию "бей или беги", а также за хранение ярких воспоминаний. Ее активация во время критического состояния может вызвать "вспышку памяти".
"Эти открытия позволяют нам понять, что мозг может быть биологически запрограммирован на переход от жизни к смерти", — подчеркивает Земмар.
Результаты исследования могут помочь лучше понять механизмы работы мозга во время критических состояний и смерти. Это также открывает новые горизонты медицины и нейробиологии.
Напомним, женщина, пережившая цунами в 2004 году, рассказала, как она обманула смерть еще трижды.
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