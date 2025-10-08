Что внутри iPhone 14 Pro с Temu: блогер показал реальное состояние телефонов

iPhone 14 Pro с Temu. Фото: Phone Repair Guru

Известный блогер с канала Phone Repair Guru решил проверить смартфоны, которые продаются на платформе Temu — интернет-магазине, имеющем противоречивую репутацию из-за многочисленных отзывов о подделках. Для эксперимента он заказал два восстановленных iPhone 14 Pro и полностью разобрал их, чтобы выяснить, являются ли они настоящими.

Результаты эксперимента оказались довольно неожиданными. Внутри обоих смартфонов блогер увидел только оригинальные детали от производителя — без признаков ремонта или вмешательства. Индикаторы влаги остались целыми, а батареи сохранили 80% и 83% емкости, что соответствует норме для подержанных устройств. Камеры, дисплеи и сенсоры работали без сбоев.

Единственным техническим минусом стала устаревшая версия iOS, которую, по словам автора, легко обновить. В то же время наибольшее удивление вызвала стоимость: каждый iPhone обошелся в 858 канадских долларов (примерно 25 тысяч гривен) — почти вдвое дороже, чем на среднем «вторичном» рынке.

Кроме того, смартфоны поступили с неоригинальными зарядными устройствами. Блогер предостерег, что на Temu нередко продают полностью поддельные телефоны, поэтому покупателям стоит быть особенно внимательными.

