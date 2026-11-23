Физики связали темную энергию с силами, удерживающими атомные ядра / © Associated Press

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Ученые предложили новое объяснение происхождения темной энергии — загадочного компонента, который соответствует примерно 70% общего энергетического содержания Вселенной и связан с ускорением его расширения. Исследователи предполагают, что разгадка может быть скрыта в уже известных законах физики, в частности, в теории сильного ядерного взаимодействия, которая содержит кварки внутри протонов и нейтронов. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде и Шеффилдского университета в Великобритании.

Об этом пишет phys со ссылкой на исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal.

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Темная энергия может быть связана с сильным ядерным взаимодействием

В течение почти трех десятилетий физики пытаются выяснить, что влечет за собой ускоренное расширение Вселенной. Одним из главных объяснений этого явления считается темная энергия. Она составляет около 70% общего энергетического баланса космоса, однако ее физическая природа до сих пор остается неизвестной.

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Ранее исследователи предлагали разные гипотезы, в частности существование дополнительных полей или частиц. Однако ни одну из таких гипотетических частиц пока не удалось обнаружить экспериментально.

Новая работа предлагает другой подход. Ученые предполагают, что темная энергия может иметь происхождение, связанное с квантовой хромодинамикой (КХД), хорошо изученной теорией сильного ядерного взаимодействия.

Эта фундаментальная сила содержит кварки — элементарные частицы, из которых состоят протоны и нейтроны.

Профессор физики и астрономии Университета Британской Колумбии Ариэль Житницкий, чьи теоретические наработки стали основой исследования, отметил, что для объяснения темной энергии, возможно, не понадобятся новые частицы.

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По его словам, характерный энергетический масштаб, вытекающий из свойств квантового вакуума КХД и гравитации, близок к наблюдаемому сегодня масштабу темной энергии. Для этого не нужно вводить дополнительное гипотетическое поле или новый параметр.

Профессор Университета Британской Колумбии Людовик Ван Вербеке также отметил, что одним из важнейших результатов стало естественное получение наблюдаемого масштаба темной энергии из известных физических констант — без дополнительных параметров, которые пришлось бы подбирать для согласования теории с измерениями.

Как квантовый вакуум может ускорять расширение Вселенной

В основе новой гипотезы лежит представление о квантовом вакууме. Несмотря на название, пустое пространство не абсолютно пусто: оно содержит квантовые поля и энергию, которые могут влиять на физические процессы.

В квантовой хромодинамике вакуум обладает особыми топологическими свойствами. По мнению исследователей, они могут оказывать влияние на пространство на огромных космических расстояниях.

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Ученые предполагают, что по мере расширения Вселенной структура этой субатомной среды изменяет свое поведение. В результате возникает изменение энергии, которая может объяснить ускорение космического расширения без привлечения новых фундаментальных частиц.

Исследователь Шеффилдского университета и ведущий автор работы Донг Ха Ли назвал эту идею перспективной.

По его словам, свойства квантового вакуума, описанные квантовой хромодинамикой, могут оказаться достаточными для объяснения ускоренного расширения Вселенной.

В то же время, ученый подчеркнул, что важным этапом является проверка таких моделей с помощью космологических наблюдений. Проведенный анализ показал, что предложенная модель способна воспроизводить изменение поведения темной энергии, на которую указывают современные наблюдения.

Подтверждают ли астрономические данные новую теорию

Исследователи проверили свою модель на реальных астрономических данных. В частности, они использовали наблюдение света от далеких сверхновых звезд, взрывающихся в конце своего существования, а также информацию об остаточном излучении ранней Вселенной.

Результаты показали, что предложенная модель согласуется с наблюдениями не хуже стандартных космологических моделей. В то же время, она предлагает возможное объяснение физического происхождения темной энергии.

Однако это еще не означает, что учёные окончательно разгадали ее природу. Исследование представляет теоретическую модель, которую нужно проверять и дальше.

Следующим шагом команда планирует усовершенствовать расчеты и сравнить свои предположения с новыми данными космических телескопов следующего поколения. Они должны предоставить более подробную информацию об истории расширения Вселенной.

Результаты работы могут помочь выяснить, действительно ли одна из фундаментальных теорий физики, объясняющая взаимодействие частиц внутри атомных ядер, способна также пролить свет на одну из самых больших загадок космологии.

Раньше говорилось о том, что астронавт тайно пронес сэндвич в космос и чуть не сорвал миссию. Итак, NASA решило не допускать повторения подобных случаев.

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