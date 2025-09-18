Что за таинственный объект 60 лет сопровождает Землю: ученые объяснили

Земля / © pixabay.com

У группы астероидов Арджуна появился новый член — Arjuna 2025 PN7. Этот астероид относится к уникальному классу квазимесяцев, которые почти полностью разделяют земную орбиту вокруг Солнца. Это открытие добавляет новые факты к загадке, десятилетия назад заставившей ученых полагать, что они обнаружили инопланетный космический аппарат.

История «инопланетного» астероида

1991 проект Spacewatch обнаружил астероид 1991 VG, чья орбита была настолько похожа на земную, что это стало настоящей сенсацией. Его чрезвычайная близость к Земле привела к спекуляции о том, что это может быть инопланетный космический аппарат. Однако дальнейшие исследования показали, что это был первый представитель ранее неизвестного класса космических объектов, теперь называемых квазимесяцами.

Как астероиды Арджуна связаны с Землей

Новоявленный астероид 2025 года PN7 был замечен 2 августа обсерваторией Pan-STARRS. Ученые проверили старые данные и обнаружили, что он уже более 60 лет находится на стабильной орбите рядом с Землей. Ожидается, что он будет оставаться там еще примерно столько же.

Астероиды Арджуна называют квазисателлитами, поскольку они двигаются в резонансе с Землей. Они не удерживаются ее гравитацией, но ведут себя так, словно привязаны к нашей планете. Иногда Земля все же захватывает такие астероиды, и тогда они на время становятся мини месяцами, как это произошло с Arjuna 2024 PT5 в прошлом году.

