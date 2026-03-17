Чудо света возвращается: из моря подняли гигантские блоки Александрийского маяка

Массивные каменные блоки, извлеченные из моря на месте расположения Александрийского маяка. Фото: GEDEON / CEAlex

Водолазы подняли со дна Средиземного моря десятки массивных каменных блоков, которые принадлежали Александрийскому маяку — одному из самых известных сооружений античности. Обнаруженные фрагменты помогут исследователям воссоздать вид памятника и понять принципы его строительства.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Речь идет о 22 каменных блоках, часть из которых весит до 80 тонн. Они пролежали под водой веками после разрушения маяка и сейчас подняты у побережья Египта. Когда-то эти элементы были частью грандиозного сооружения, которое более тысячи лет служило ориентиром для кораблей в порту Александрии.

Александрийский маяк построили примерно в III веке до нашей эры при правлении Птолемея II. Он достигал более 100 метров в высоту и считался одним из семи чудес древнего мира. На его вершине горел огонь, который, по оценкам, был виден на расстоянии до 50 километров. Существуют предположения, что для усиления света использовали специальные зеркала.

В XIV веке сооружение подверглось серьезным разрушениям из-за мощных землетрясений — в частности в 1303 и 1323 годах. В результате маяк окончательно исчез под водой, а его обломки рассеялись по дну гавани.

Поднятые блоки сейчас изучают в рамках международного проекта PHAROS. К нему привлечены специалисты Национального центра научных исследований Франции, Министерства туризма и древностей Египта и Фонда Dassault Systèmes. Археологи и инженеры применяют 3D-сканирование, чтобы создать так называемый «цифровой двойник» маяка.

По словам исследователей, новые находки дополнят базу из более сотни фрагментов, которые ранее уже были оцифрованы под водой. Среди поднятых элементов — части входа и фундамента, что позволяет точнее воссоздать структуру сооружения.

Ожидается, что виртуальная модель поможет не только воссоздать вид маяка, но и ответить на давние вопросы — в частности, как именно работала система освещения и менялась ли конструкция здания со временем.

Александрия в античные времена была одним из ключевых центров торговли и науки в Средиземноморье. Ее маяк стал символом города и играл важную роль в навигации, встречая корабли из разных уголков мира. Современные исследования позволяют постепенно вернуть эту достопримечательность из глубин истории — хотя бы в цифровом формате.

