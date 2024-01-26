Чудо-таблетка может сделать людей моложе благодаря огромному прорыву ученых

CAR Т-клетки до сих пор использовались для лечения различных видов рака крови, но исследование является одним из первых, изучающих пределы этого: было обнаружено, что одна доза в молодом возрасте имеет пожизненный эффект.

Таблетка в стиле Бенджамина Баттона, которая позволила бы людям "омолодиться" и жить без болезней, стала на шаг ближе после того, как ученые совершили большой прорыв.

Об этом пишет Daily Star.

Ошеломленные результатами на мышах ученые говорят, что чудо-лекарство нужно принять только один раз. Они нашли способ перепрограммировать тип лейкоцитов, который называют Т-клетками, обычно помогающими иммунной системе бороться с болезнями.

Т-клетки помогают снизить массу тела и улучшить обмен веществ, но также атакуют стареющие клетки, ответственные за множество смертельных заболеваний. Команда из лаборатории Cold Spring Harbor, Нью-Йорк, генетически модифицировала Т-клетки в так называемые CAR-Т-клетки.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Aging (CORR), мыши, которые получили дозу, жили более здоровой жизнью, имели меньшую массу тела, у них улучшился обмен веществ и были в лучшей физической форме. Доцент Корина Амор Вегас сказала: "Если мы даем их старым мышам, они омолаживаются. Если мы даем их молодым мышам, они стареют медленнее. Никакая другая терапия сейчас не может этого сделать".

CAR Т-клетки до сих пор использовались для лечения различных видов рака крови, но это исследование является одним из первых изучающих пределы этого. В отличие от других лекарств, которые необходимо принимать каждый день, было обнаружено, что только одна доза CAR T-клеток в молодом возрасте имеет пожизненный эффект.

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Доктор Амор Вегас добавила: "Т-клетки обладают способностью развивать память и сохраняться в организме в течение очень длительных периодов времени, что сильно отличается от химического препарата. С CAR-Т-клеточками у вас есть возможность получить одно лечение и все. Для хронических патологий это огромное преимущество. Подумайте о пациентах, которым нужно лечение несколько раз в день, а не об одной инфузии, и тогда вы сможете продержаться несколько лет".

Наука близится к открытию того, как люди могут прожить сотни лет без каких-либо болезней.

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Молекулярный биолог Дэвид Синклер вернул время назад со стареющими мышами в Гарвардской медицинской школе, перезапустив клетки, чтобы старые животные с плохим зрением могли внезапно вновь видеть.

Выступая в 2020 году, ученый сказал: "Насколько мы можем судить, это необратимый сброс, и мы думаем, что это может быть универсальный процесс, который можно применять ко всему телу для сброса нашего возраста. Если мы обратим старение назад, эти заболевания не должны возникнуть. Сегодня у нас есть технологии, которые позволяют вам идти на сотни, не беспокоясь о том, что вы заболеваете раком в 70 лет, сердечно-сосудистыми заболеваниями в 80 лет и болезнью Альцгеймера в 90 лет".

Напомним, ученые провели исследование, как уровень образованности влияет на продолжительность жизни. Ученые проанализировали данные из 59 стран мира.

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