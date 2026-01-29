Чудом уцелели: археологи откопали древнейшие в мире деревянные орудия труда

Археологи обнаружили инструменты в возрасте почти полмиллиона лет

Реклама

Археологи обнаружили на полуострове Пелопоннес в Греции древнейшие в мире сохранившиеся деревянные инструменты 430 тысяч лет, которые были созданы еще до появления современного человека.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Древесина — материал, почти не имеющий шансов пережить тысячелетие. Однако на месте раскопок Маратуса на полуострове Пелопоннес сложились уникальные условия. Инструменты попали во влажную почву, где за неимением кислорода законсервировались на сотни тысяч лет.

Реклама

Что именно нашли

Ученые идентифицировали два ключевых предмета:

Палка-копочка. Длинный инструмент (81 см) со следами отделки. Один его конец затуплен и расщеплен, что свидетельствует об использовании для выкапывания корней или разрыва грунта. Загадочный клин. Меньший предмет (5,7 см), полностью очищенный от коры. Ученые предполагают, что его использовали в качестве вспомогательного инструмента для обработки камня или костей.

«Эти объекты являются старейшими деревянными ручными инструментами, когда-либо найденными, что отодвигает доказательства использования такого орудия по меньшей мере на 40 000 лет назад», — отмечают исследователи.

Кто сделал инструменты

Возраст находки – 430 тысяч лет. Для сравнения, наш вид, Homo sapiens, появился примерно на 130 тысяч лет спустя. Так что мастерами были другие гоминиды.

Поскольку человеческих останков на месте не нашли, ученые колеблются между двумя кандидатами: это могли быть гейдельбергские люди ( Homo heidelbergensis ) или ранние неандертальцы .

Реклама

Слон и бегемот в Греции

Раскопки помогли воспроизвести мир того времени. Хотя Европа переживала ледниковый период, местность вокруг древнего озера Маратуса была «оазой комфорта».

Рядом с инструментами археологи обнаружили останки животных, которые сегодня ассоциируются с Африкой: древних слонов, бегемотов, а также оленей и диких кабанов.

Совторник исследования Екатерина Харвати из Тюбингенского университета отмечает: находка доказывает, что доисторические люди не полагались только на камень. Они отлично понимали характеристики дерева и умели адаптировать природные материалы под свои нужды.

Напомним, доисторические люди были умнее, чем до сих пор считалось. Археологи в Китае нашли доказательства сложных технологий у предков человека, живших 160 тысяч лет назад.