Чума унесла 50 миллионов жизней и истребила город

Раскопки в городе Джераши, Иордания

Исследуя древнее массовое захоронение в городе Джераши, Иордания, археологи раскрыли новые подробности об одной из древнейших зарегистрированных пандемий в истории человечества. Речь идет о так называемой «чуме Юстиниана», которая распространилась по Византийской империи между 541 и 750 годами нашей эры и, по оценкам, унесла жизни до 50 миллионов человек.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Международная группа исследователей, изучавшая это место, пришла к выводу, что захоронение дает представление о том, как смертельная вспышка охватила целые общины и как выглядела смерть от пандемии в реальном городе того времени.

В могильнике были обнаружены сотни тел, которые были положены поверх разбитой керамики в заброшенном общественном месте. Это свидетельствует о том, что обычные погребальные практики были нарушены с распространением пандемии.

Ученые подтвердили, что смерти были связаны с Yersinia pestis, бактерией, вызывающей бубонную чуму.

Хотя предыдущие исследования уже определили возбудителя пандемии, это новое исследование сосредотачивается на истории человечества — кем были жертвы и как болезнь изменила общество.

Письменные и генетические данные свидетельствуют о том, что люди много путешествовали в древнем мире, но места захоронений часто выглядят локальными.

«Связывая биологические доказательства с тел с археологическими находками, мы можем увидеть, как болезни влияли на реальных людей в их социальном и экологическом контексте. Это помогает нам понимать пандемии в истории как пережитые события, связанные со здоровьем человека, а не просто вспышки, зафиксированные в текстах», — сказала одна из авторов исследования Рейс Цзян.

По анализу ДНК ученые установили, что погибшие были частью населения местного региона, хотя выросли в разных природных условиях. Это отражает социальную и географическую неоднородность населения города в момент эпидемии.

Исследователи сделали вывод, что чума поразила не обособленную группу, а обычных жителей и гостей города, вовлеченных в его экономическую и социальную жизнь.

