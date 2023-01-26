Цифровое сканирование раскрыло интимные тайны мумии "золотого мальчика"

В Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями, языком во рту и сердцем-скарабеем в груди. Все эти детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

Об этом пишет издание The Guardian.

Команда специалистов использовала компьютерную томографию, что позволило им исследовать внутренности мумии, не разворачивая их.

На основе степени сращивания костей скелета и отсутствия зубов мудрости во рту, исследователи предположили, что мальчику было 14 или 15 лет. Используя последние достижения в области компьютерной томографии, они также установили, что он был не обрезан.

По словам экспертов, это относительно редкий признак для мумий и свидетельствует о том, что подросток, возможно, не был египтянином, что может являться дополнительным доказательством того, что иностранцев также мумифицировали.

Комментируя исследование, профессор Салима Икрам, заведующий кафедрой египтологии Американского университета в Каире, сказала: "Отсутствие обрезки интересно тем, что может рассказать нам кое-что о его этнической принадлежности — египтянам обычно делали обрезание до 13 лет".

Напомним, группа египтологов из Испании обнаружила две гробницы, в которых находились почти 60 мумий. Это произошло на территории древнего египетского города Луксора.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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