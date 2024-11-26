Цифровой художник воссоздал лицо бабушки Тутанхамона (видео)

Черты лица были воспроизведены на основе хорошо сохранившейся костной структуры.

Цифровой художник восстановил вид королевы Тии, бабушки Тутанхамона, используя ее мумифицированные остатки 3,400 лет.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Благодаря современным технологиям, на ее хорошо сохранившуюся костную структуру, были наложены черты лица: глаза, нос, рот, а также волосы, брови, ресницы и даже оживившие образ веснушки.

Королева Тия была Великой королевской женой фараона Аменхотепа III и матерью Аменхотепа IV, известного как Ахенатен. Ее сын, Ахенатен, стал отцом Тутанхамона.

Мумия Тии была обнаружена в 1898 году в гробнице Аменхотепа II в Долине Царей, но ее идентификация была подтверждена только в 2010 году благодаря анализу ДНК. Королева Тия ушла из жизни в возрасте от 40 до 60 лет.

Напомним, ужасное исследование точно спрогнозировало, сколько людей погибнет в результате изменения климата к 2100 году.

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