Cloudflare не работает: сбой задел большие сайты и сервисы

Компания Cloudflare

5 декабря некоторые сервисы вышли из строя из — за нового сбоя в Cloudflare. В компании отметили, что знают об ошибке и исправляют ее.

Об этом говорится в сообщении Cloudflare.

Что происходит с Cloudflare

Как сообщили на официальном сайте Cloudflare, компания «расследует проблемы» с Dashboard и связанными API. Некоторые клиенты, использующие обе услуги, «испытывают влияние, поскольку запросы могут не сработать и/или отображаться ошибки».

Пока не работают сервис Perplexity и ресурс Downdetector, извещающий о сбоях.

Что такое Cloudflare

Основанная в 2009 году тремя партнерами, эта организация специализируется на услугах доставки контента, кибербезопасности и защиты от киберугроз. Ее глобальная сеть насчитывает более 330 дата-центров по всему миру, которые функционируют как посредники между посетителями и веб-ресурсами.

Принцип работы состоит в перенаправлении пользовательских запросов через ближайшие серверы вместо прямого соединения с оригинальным хостингом. Такая архитектура позволяет хранить копии контента на разных географических локациях, что существенно ускоряет загрузку страниц. Система распределяет нагрузку между многочисленными серверами, скрывает реальные адреса веб-ресурсов от злоумышленников и кэширует данные для уменьшения количества обращений к основным серверам.

Ключевой функцией является отражение распределенных атак, которые пытаются парализовать работу сайтов путем отправки огромного количества запросов.

В августе 2025 года компания успешно нейтрализовала мощную публично известную атаку с пиковой нагрузкой 11,5 терабитов в секунду.

На начало 2025 года сервис обслуживал 19,3% всех вебсайтов планеты. Среди клиентов — крупные корпорации, медиаплатформы, стартапы и государственные структуры. Такая концентрация создает единую точку отказа — когда возникают технические трудности, миллионы ресурсов одновременно становятся недоступными. Пользователи получают уведомления об ошибках 502 или 503, не осознавая, что проблема не в конкретном сайте, а во всей инфраструктуре.

Напомним, компания Cloudflare сообщила о масштабном сбое 18 ноября, который вызвал временные проблемы в работе ряда самых популярных сайтов мира.