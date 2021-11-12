Crew Dragon-3 успешно состыковался с МКС: экипаж корабля перешел на ее борт

Crew Dragon-3 успешно состыковался с МКС: экипаж корабля перешел на ее борт

Они будут работать на станции шесть месяцев.

Экипаж американского пилотируемого корабля Crew Dragon-3 компании SpaceX после стыковки с Международной космической станцией перешел на ее борт

Об этом информирует NASA.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции через 21 час после запуска корабля на орбиту.

В составе экипажа Crew Dragon-3 на МКС прибыли астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года. На станции экипаж корабля встречали астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов.

Запуск Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Он проведен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Это уже третий регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования.

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