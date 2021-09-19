Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Ранее компания SpaceX вывела на орбиту высотой 590 км с полностью непрофессиональным коммерческим экипажем корабль Crew Dragon.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета спустился с орбиты.

Об этом заявила американская компания SpaceX в Twitter.

Приводнение капсулы многоразового космического корабля Crew Dragon произошло в Атлантике вблизи Флориды.

Напомним, в ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, осуществила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которого состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов. Корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Среди членов экипажа:

Джаред Айзекман — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии; Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом; Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

Также читайте Астронавты на корабле Crew Dragon успешно вернулись из космоса на Землю

Полет на орбиту был задуман Айзекман ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать институту 100 миллионов долларов.

Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

Новости мира: экипаж миссии "Вдохновение 4" обнародовал свои первые фотографии с орбиты

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку