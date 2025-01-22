Curiosity обнаружил на Марсе следы существования древних озер (фото)

Марсоход Curiosity на Марсе зафиксировал струящиеся образования в регионе кратера Гейл, напоминающих земные озера с песчаным дном.

Об этом пишет Science Alert.

Ряби на поверхности Марса, по данным ученых, образовались из-за движения воды, перемещаемой ветром. Эта вода, вероятно, была открыта и не была покрыта льдом. Форма рябы указывает на то, что это произошло примерно 3,7 миллиарда лет назад.

Марсоход Curiosity, запущенный NASA в 2011 году, исследует район кратера Гейл с августа 2012 года. Его главная цель – изучение климата и геологии Марса, а также оценка возможности существования примитивной жизни в прошлом. Для этого он оборудован буровыми установками, камерами и инструментами для анализа образцов грунта и атмосферы.

Недавно в журнале Science Advances команда ученых опубликовала результаты, демонстрирующие открытие древней рябы на марсианской поверхности, которая, вероятно, образовалась в водоемах с жидкой водой. Эта рябь, похожая на волнистые образования на пляжах или дни озер Земли, возникла 3,7 миллиарда лет назад под действием ветра на неглубокие водоемы. Высота рябы составляет 6 мм, а расстояние между волнами — 4-5 см, что свидетельствует о том, что глубина озера не превышала 2 метров.

На Марсе могла быть вода / Фото: Sciencealert

Два набора рябы были найдены в разных регионах кратера: один в зоне бывших песчаных дюн, второй в скалах с сульфатами. Это доказывает, что тёплая и плотная атмосфера существовала на Марсе несколько раз или в течение длительного периода.

Эти открытия помогают исследователям лучше понять палеоклимат планеты. Ранее марсоходом Opportunity были зафиксированы подобные образования, но тогда природа водоемов оставалась неопределенной. Однако новые данные подтверждают, что в ранней истории Марса могли существовать водоемы с жидкой водой, разбросанные по всей планете.

Марс – четвертая планета Солнечной системы, известная своим красным цветом через оксид железа на поверхности. Она относится к планетам земной группы и имеет сходство с Землей: там есть долины, вулканы и следы высохших русел рек. Но на этом сходстве заканчиваются – атмосфера Марса непригодна для дыхания, его поверхность холодная и сухая, а полярные шапки состоят преимущественно из льда углекислого газа.

Марс всегда вызывал особый интерес, в частности, благодаря предположениям о возможности существования там жизни. В последнее время появились свидетельства, что эта планета когда-то могла быть пригодной для жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что учёные исследовали старейший марсианский метеорит и выяснили, что вода на Марсе могла существовать раньше, чем это считалось ранее.

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