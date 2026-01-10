Curiosity сделал снимок Марса, напоминающий закат солнца на Земле

Вид на Марсе / © NASA

Марсоход NASA Curiosity переслал панорамное фото, которое дает представление о том, какой пейзаж был бы на Марсе под небом, похожим на земное. Изображение с Красной планеты может напоминать земной закат.

Об этом пишет USA Today.

Потрясающий вид марсоход NASA зафиксировал на горе, на которую он поднимался более десяти лет.

В ноябре 2025 года черно-белые навигационные камеры ровера дважды зафиксировали пейзаж в два разных марсианских дня.

Позже эти фото объединили в панораму, к которой был добавлен цвет для художественной интерпретации сцены, причем синий цвет представляет утреннюю панораму, а желтый — дневную.

Как отметили в NASA, добавление цвета к таким объединенным изображениям помогает выделить различные детали в ландшафте.

Конечный продукт, кажется, чем-то напоминает восход или закат солнца на Земле.

Когда Curiosity сделал снимки, он находился на вершине хребта горы Шарп высотой 4,8 км. Эта гора поднимается со дна кратера Гейл, где марсоход приземлился 14 лет назад.

Напомним, ранее миссия NASA Perseverance использовала ясный день без пыли, чтобы зафиксировать одну из самых детализированных панорам Красной планеты. На снимках видны объекты на расстоянии до 65 км от места пребывания марсохода.