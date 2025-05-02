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- Наука и IT
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Данные владельцев iPhone в опасности: хакеры атакуют пользователей Applе
Apple разослала экстренное предупреждение и советы по алгоритму действий владельцам iPhone.
Данные владельцев iPhone находятся в опасности. Хакеры атакуют пользователей Applе в более чем 100 странах.
Шпионское ПО позволяет мошенникам получать доступ к личной информации, смс, микрофону и камере, сообщает Mashable.
Об угрозе Apple уже разослала экстренное предупреждение владельцам iPhone.
Рекомендуется обновить устройства до последней версии iOS с исправлением уязвимости.
Для тех, кто получил предупреждение, следует активировать режим Lockdown Mode для дополнительной защиты.
Ранее Apple обратилась к владельцам iPhone со срочным заявлением.