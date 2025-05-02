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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Данные владельцев iPhone в опасности: хакеры атакуют пользователей Applе

Apple разослала экстренное предупреждение и советы по алгоритму действий владельцам iPhone.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
iPhone

iPhone

Данные владельцев iPhone находятся в опасности. Хакеры атакуют пользователей Applе в более чем 100 странах.

Шпионское ПО позволяет мошенникам получать доступ к личной информации, смс, микрофону и камере, сообщает Mashable.

Об угрозе Apple уже разослала экстренное предупреждение владельцам iPhone.

Рекомендуется обновить устройства до последней версии iOS с исправлением уязвимости.

Для тех, кто получил предупреждение, следует активировать режим Lockdown Mode для дополнительной защиты.

Ранее Apple обратилась к владельцам iPhone со срочным заявлением.

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