Давний ужас Карпат: вулкан Чомад, который когда-то уничтожал все вокруг, может снова проснуться

История Карпатского бассейна, который сейчас кажется спокойным регионом для туризма, скрывает следы масштабных катастроф. Около 30 тысяч лет назад здесь произошло мощное взрывное извержение вулкана Чомад, последствия которого могли ощутить далеко за пределами современной Трансильвании.

Об этом сообщило издание promotions.hu.

Одним из самых молодых вулканов этого региона считается Чомад, расположенный в Секейфельде на территории современной Трансильвании. Последний раз он извергался примерно 30 тысяч лет назад, и, по данным ученых, это было не спокойное вытекание лавы, а мощное взрывное извержение.

Сегодня в кратере вулкана расположено озеро Святой Анны, однако когда-то этот ландшафт формировали потоки лавы, взрывы и облака пепла. Во время извержений в воздух поднимались большие объемы вулканических обломков и золы, которые ветер мог переносить на сотни и даже тысячи километров.

Следы тех событий геологи находят в разных частях Европы, в частности в молодых осадочных слоях Румынии. Это свидетельствует, что извержение могло повлиять не только на окружающие территории, но и на значительную часть континента.

Особенность вулкана Чомад в том, что с геологической точки зрения он еще не считается полностью потухшим. Исследования венгерских и румынских ученых показывают: под вулканом до сих пор есть расплавленная магма. Сейчас она не способна вызвать новое извержение, однако теоретически такая возможность в будущем существует.

Ученые предполагают, что по масштабам давнее извержение могло напоминать катастрофы, подобные тем, которые вызывал Везувий в Италии. Мощные взрывы выбрасывали в атмосферу пемзу, камни и пепел, которые падали на землю за десятки километров от вулкана.

Именно поэтому исследование вулканической истории Карпатского бассейна имеет большое значение. Оно помогает ученым понять, как ведут себя долгое время спящие вулканы и какие признаки могут свидетельствовать об их возможной активизации в будущем.

Напомним, спутники зафиксировали необычные изменения возле вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался спящим сотни тысяч лет. За последние месяцы его вершина поднялась на несколько сантиметров, что свидетельствует о накоплении давления под землей.