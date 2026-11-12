Давно утраченный космический корабль может приближаться к Земле: загадочный объект ускоряется

Загадочный объект, приближающийся к Земле, может оказаться потерянным космическим кораблём / © Getty Images

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Астрономы зафиксировали необычное ускорение космического объекта 1998 KY26, приближающегося к Земле. Пока исследователи пытаются объяснить его движение, профессор Гарвардского университета выдвинул неожиданную версию: это может быть советский космический аппарат, пропавший почти 40 лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Объект 1998 KY26, который ранее считался обычным околоземным астероидом, движется не совсем так, как предсказывают расчеты. Исследователи из Технологического института Джорджии установили, что его траектория изменяется под воздействием дополнительного ускорения, которое невозможно объяснить только гравитацией Солнца и планет.

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Диаметр загадочного тела составляет примерно 10 метров, а полный оборот вокруг собственной оси оно совершает всего за 5,35 минуты. Согласно приведенным данным, в 2028 году объект пройдет примерно в 51 миллионе километров от Земли, а в 2039 году приблизится на расстояние 16 миллионов километров.

Почему загадочный объект ускоряется

Еще в 2023 году астрономы, проанализировав данные наблюдений за предыдущие 25 лет, обнаружили небольшое, но постоянное ускорение 1998 KY26.

Ранее учёные предполагали, что внутри астероида может находиться лёд, который постепенно превращается в газ и, выходя наружу, влияет на его движение. Однако новое исследование Корбина Хансена и Масатоши Хирабаяши, опубликованное в журнале Icarus, поставило это объяснение под сомнение.

По выводам исследователей, температура объекта слишком высока для длительного сохранения водяного льда. Поэтому учёные предполагают, что 1998 KY26 является обезвоженным астероидом, а его необычное ускорение требует другого объяснения.

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Может ли астероид быть потерянным кораблем СССР

Профессор Гарвардского университета Ави Леб выдвинул альтернативную гипотезу. По его мнению, 1998 KY26 может оказаться советским космическим аппаратом «Фобос-1», который был запущен к Марсу в 1988 году, но связь с ним была потеряна уже через несколько месяцев.

Леб вместе со своими коллегами Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом обратил внимание на размеры, яркость, скорость вращения и орбиту объекта. Учёные предположили, что дополнительное ускорение может возникать из-за давления солнечного излучения на металлические поверхности и солнечные панели аппарата.

Кроме того, созданная исследователями трехмерная модель «Фобоса-1» продемонстрировала сходство с изменениями яркости, которые астрономы наблюдали у 1998 KY26.

В то же время версия о советском происхождении объекта остаётся гипотезой, а не доказанным фактом.

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Когда ученые смогут раскрыть тайну

Помочь установить истинную природу 1998 KY26 может японский космический аппарат «Хаябуса-2», который должен исследовать этот объект в 2031 году.

Ранее этот зонд успешно собрал образцы астероида Рюгу и доставил их на Землю в 2020 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что Земля могла бы оставаться пригодной для жизни, даже если бы жизнь на ней никогда не возникла. К такому выводу пришли учёные, которые смоделировали развитие планеты в течение примерно пяти миллиардов лет.

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