Дайвер едва не погиб из-за красивой ракушки: ученые объяснили опасность

Океан скрывает множество удивительных созданий, однако некоторые из них могут быть смертельно опасными. Недавно один дайвер, плавая в Красном море, наткнулся на красивую раковину, которая привлекла его внимание. Он решил поднять ее со дна и забрать домой в качестве сувенира. Но, почувствовав внутри легкое движение, передумал и вернул находку обратно.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Через некоторое время мужчина опубликовал фото ракушки в сети. На снимок обратили внимание биологи, которые сразу же распознали в нем опасного обитателя морей. Оказалось, что дайвер взял в руки не просто ракушку, а убежище для одного из самых опасных моллюсков — конусной улитки.

Эти создания выглядят невинно, но на самом деле они являются хищниками. Они оснащены особым органом - радулой, которая работает как копье, вводя мощный парализующий токсин.

Среди многочисленных видов конусных улиток особенно опасными являются текстильная (Conus textile) и географическая (Conus geographus). Их яд настолько сильный, что может вызвать паралич и остановку дыхания. Пока не существует противоядия, а потому шанс выжить после такого укуса зависит только от скорости оказания медицинской помощи.

Хотя зафиксировано менее 100 смертельных случаев, риск остается высоким, и ученые отмечают: лучше не прикасаться к незнакомым морским созданиям, даже если они кажутся безопасными.

Напомним, ученые открыли более сотни новых спутников Сатурна.

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