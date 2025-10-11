Дайвер наткнулся на существо из глубин, напоминающее морское чудовище: что известно (фото)

Редкая глубоководная рыба / © скриншот с видео

У побережья британского Корнуолла дайвер случайно встретил редкую рыбу, которая по виду напоминает существо из доисторических времен.

Об этом сообщило издание «What’s The Jam»

Дайвер и подводный фотограф Чарльз Худ снимал синих акул возле Ламорны, недалеко от Пензанса, когда увидел необычную рыбу прямо в нескольких милях от берега. Обычно этот вид обитает на большой глубине, поэтому его появление у поверхности считается чрезвычайно редким.

«Они редкие. Глубоководные рыбаки иногда вытаскивают их далеко от берега, но совсем не часто. Увидеть его на середине воды или у поверхности очень необычно. Я снимал различных акул в водах Корнуолла уже более 20 лет, и это единственный раз, когда я видел одну из них», — рассказал фотограф.

В Корнуоллском фонде дикой природы предполагают, что появление рыбы может быть связано с изменениями климата. Там подчеркнули, что такие виды в основном остаются на глубине, вдали от человеческих глаз, могут жить до ста лет и достигать более двух метров в длину.

Это уже не первый случай появления экзотических существ возле Корнуолла в этом году — ранее здесь фиксировали саранчу, богомолов и необычных морских слизней.

Что известно о редкой рыбе

Вероятнее всего, дайвер столкнулся именно с представительницей затонувших рыб (Polyprionidae). Это небольшая группа лучеперых рыб рода Polyprion, образующая отдельное монотиповое семейство в ряду Acropomatiformes.

Затонувшие рыбы — глубоководные морские обитатели, которые обычно держатся у дна океана, поселяясь в подводных пещерах или вблизи обломков кораблей — отсюда и их название. Их научное название происходит от греческих слов poly («много») и prion («пила») и намекает на выразительные колючие плавники этих рыб.

Самым известным видом является атлантическая затонувшая рыба (Polyprion americanus) — долгоживущий представитель семейства, распространенный в Средиземном море, Атлантическом океане и юго-восточной части Тихого океана. Этот вид может жить более 70-100 лет и вырастать до двух метров в длину.

Атлантическая затонувшая рыба. Фото: Фернандо Лосада Родригес/CC BY-SA 4.0

Напомним, международный союз охраны природы (МСОП) бьет тревогу: 48 646 видов животных стоят на грани полного исчезновения. Они могут вымереть так же как знаменитая птица додо и тасманийский тигр, если не принять срочных мер для их защиты.