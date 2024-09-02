Дайверы нашли 20 новых "инопланетных" видов в неизведанной 900-метровой подводной горе – фото

Возглавляемое Институтом океана Шмидта исследование уже выявило более 200 новых видов, а во время последнего путешествия к новому океанскому горному хребту было найдено 20 странных на вид существ.

В глубинах океанского горного хребта было найдено 20 новых неизвестных видов, причем некоторые из них выглядят почти "инопланетно".

Об этом пишет Daily Star.

Это удивительное открытие совершила команда Института океана им. Шмидта, исследовавшая новую подводную гору на хребте Наска у западного побережья Южной Америки, составляя карту. Исследуя глубину около 900 метров, команда получила гораздо больше, чем ожидала, обнаружив 20 ранее неизвестных видов морских существ.

Возглавляемая Институтом океана Шмидта в партнерстве с Ocean Census и Центром картографирования прибрежных районов и океана/Объединенным гидрографическим центром при Университете Нью-Гэмпшира, команда наткнулась на осьминогов, одного из которых неофициально назвали Каспером.

Каспер / Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Пресс-секретарь сказал: "Команда впервые сняла на камеру живого кальмара Promachoteuthis, род которого настолько редок, что лишь три вида были описаны на основе лишь нескольких собранных образцов, некоторые из которых датируются концом 1800-х годов. К этому времени род кальмаров был описан только на основе мертвых образцов, найденных в сетях. Они также задокументировали осьминога Каспера, впервые этот вид был замечен в южной части Тихого океана. Во время экспедиции также были замечены два редких сифонофора Bathyphysa, широко известных как летающие спагетти-монстры".

Найдено 20 новых видов морских существ / Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Научный сотрудник и морской техник Института океана Шмидта Томер Кеттер добавил: "Наши находки подчеркивают удивительное разнообразие этих экосистем, одновременно обнаруживая пробелы в нашем понимании того, как экосистемы подводных гор взаимосвязаны. Мы надеемся, что данные, собранные во время этих экспедиций сформировать будущую политику, которая сохранит эти девственные экосистемы для будущих поколений".

Найдено 20 новых видов морских существ / Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

С момента начала экспедиций в январе команда открыла около 150 ранее неизвестных видов морских существ – вдобавок к 1019 видам, о которых они уже знали, что живут в этом регионе.

Найдено 20 новых видов морских существ / Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Они также обнаружили новую "подводную гору" высотой около 3200 м, что примерно в четыре раза больше, чем самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае.

Найдено 20 новых видов морских существ / Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

"Лишь 26% морского дна было нанесено на карту с таким высоким разрешением, и каждая экспедиция на Фалькоре позволяет нам узнать немного больше о неизвестном морском дне и жизни на нашей родной планете", — сказала доктор Джотика Вирмани.

Напомним, в Тибете обнаружили более 1700 древних вирусов. Возраст обнаруженных вирусов составляет более 40 тысяч лет.

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