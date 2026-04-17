Дайверы нашли пиратский корабль, терроризировавший Европу сотни лет назад

Дайверы случайно нашли пиратский корабль

Во время поисков английского линкора в Средиземном море исследователи неожиданно наткнулись на вооруженное до зубов судно алжирских пиратов. Находка раскрывает жуткие детали морского промысла, державшего в страхе целые государства.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Еще несколько десятилетий назад дайверы наткнулись на пиратский корабль XVIII века в водах между Марокко и Испанией. Судно, оснащенное значительным количеством оружия, сейчас покоится на дне как пример морской деятельности, которая более века держала в страхе побережье Африки. Этот корабль, известный как берберийский корсар, был «первым алжирским корсаром, найденным в самом сердце Барбарийского побережья», рассказал археолог и исследователь открытия Шон Кингсли.

Берберийские корсары — это название как самих судов, так и их экипажей — были частными каперами, действовавшими от имени различных государств Северной Африки. Несмотря на то, что их часто называют пиратами, они фактически контролировали Средиземное море от XVII до начала XIX века, пока не потеряли влияние после Второй берберийской войны.

«Менее известные, чем пираты Карибского моря, корсары Алжира начали заниматься пиратством значительно раньше и превратили это в гораздо более масштабный бизнес. Если Черная Борода и его команда нагоняли страх на отдельные корабли, то берберийские пираты терроризировали целые государства», — отметил Кингсли.

Детали о берберийском корсаре

Вероятно, даже такая мощная сила не смогла противостоять стихии — наиболее вероятной причиной гибели судна считают внезапный шторм. Сами обломки обнаружили в 2005 году специалисты компании Odyssey Marine Exploration (OME), которая базируется во Флориде. Тогда они искали английский военный корабль HMS Sussex с 80 пушками, затонувший в 1694 году, но вместо этого наткнулись на корсар.

Для исследования находки команда использовала дистанционно управляемый аппарат. Выяснилось, что судно имело четыре большие пушки, 10 поворотных пушек и многочисленные мушкеты, предназначенные для экипажа из примерно 20 пиратов.

Среди обломков также обнаружили кухонную посуду из Алжира — бывшего центра берберийских корсаров. Это натолкнуло исследователей на предположение, что корабль мог маскироваться под торговое судно. Вероятно, он направлялся к побережью Испании с целью нападения на поселения, когда и затонул.

Время эксплуатации судна удалось примерно определить благодаря найденным артефактам. «Самую точную датировку дают стеклянные бутылки, которые были изготовлены не позднее 1740 — 1760 годов. Следовательно, корабль не мог быть позднее 1760 года», — пояснил Кингсли.

Другие предметы — среди них европейская подзорная труба, керамика и миски — также подтверждают этот временной промежуток. В то же время точный год постройки судна или продолжительность его службы остаются неизвестными.

Часть обломков хорошо сохранилась, особенно нижняя треть корпуса, которая на протяжении веков оставалась неприкосновенной для дайверов и рыболовных судов. Зато верхние части корабля были уничтожены корабельными червями — своеобразными «термитами моря».

Несмотря на потери, исследователи довольны полученными результатами. Находка позволяет лучше понять, какими были морские просторы XVII века.

«Угроза со стороны алжирских корсаров была ежедневным ужасом для Запада. Этот корабль, найденный в глубоких водах, является ценным отголоском одного из величайших морских ужасов западного Средиземноморья», — отметил директор Seascape Artifact Exhibits Inc. Грег Стемм.

