Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дайверы нашли последнюю немецкую подлодку, затонувшую в Первую мировую

Дата публикации
Просмотры
1429
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дайверы нашли последнюю немецкую подлодку, затонувшую в Первую мировую

Фото: Associated Press

Немецкую подлодку времен Первой мировой войны обнаружили через 100 лет после того, как она затонула неподалеку от побережья штата Виргиния.

В сентябре исследователь и дайвер Эрик Петкович в 65 км от берега обнаружил место аварии субмарины с обозначением U-111.

Об этом сообщает National Geographic.

Ранее считалось, что подлодка U-111, которую ВМС США потопили в 1922 году, находится на глубине около 500 метров, однако дайвер нашел ее на глубине 120 метров.

Это была последняя из затонувших немецких подлодок, чье местонахождение оставалось неизвестным. Ранее считалось, что эта подлодка находится на слишком большой глубине, чтобы ее локацию можно было отследить.

Ранее стало известно, что в Филиппинском море обнаружили американский военный корабль, затонувший на рекордной глубине — 6895 метров.

Новости мира: дайверы из Дании за 5 лет вытащили из моря кучу разного мусора

Новости мира: дайверы из Дании за 5 лет вытащили из моря кучу разного мусора

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация