Дайверы обнаружили место кораблекрушения на Святой земле через 1300 лет: что они увидели

У берегов Израиля нашли затонувший корабль, на борту которого также обнаружили прекрасно сохранившиеся древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности.

По мнению ученых, корабль был загружен товарами со всего Средиземноморья. Это подтверждение того, что торговцы из западных стран везли товары в израильские порты и после исламского завоевания в VII веке.

Об этом сообщает The Mirror.

Торговое судно с пихтой и грецкими орехами затонуло на мелководье, там, где сейчас муниципалитет Мааган-Михаэль. Шторм мог размыть морские пески, после чего два непрофессиональных дайвера заметили кусок торчащей со дна древесины.

После длительных раскопок команда археологов с помощью подводного пылесоса откопала большую часть сохранившегося деревянного скелета длиной 20 и шириной 5 метров.

В обнаруженных примерно 200 амфорах был рыбный соус, оливки, финики и инжир. Также исследователи нашли инструменты для плавания, личные вещи матросов, остатки животных, жуков и шерсть крыс.

Ранее стало известно, что в Филиппинском море обнаружили американский военный корабль, затонувший на рекордной глубине — 6895 метров.

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