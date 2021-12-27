Даже Facebook более безопасен: основатель известного мессенджера раскритиковал Telegram

Основатель мессенджера Signal развеял миф о кибербезопасности Telegram.

Основатель защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк заявил, что репутация Telegram с точки зрения кибербезопасности преувеличена.

Об этом пишетPhoneArena.

По его словам, Telegram сохраняет пользовательские данные на своих серверах в открытом формате, в виде обычного текста, без шифрования личных данных.

Руководитель Signal считает, что даже Messenger и WhatsApp компании Meta (бывшая Facebook) гарантируют конфиденциальность лучше, чем Telegram.

Оба приложения предлагают как минимум сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправленных через их платформы. В то время как Telegram хранит все данные, когда-либо отправлявшиеся через программу, в своем облаке в полностью открытом формате.

Марлинспайк утверждает, что ваши тексты, общие мультимедийные данные, контакты с Telegram – все это может быть доступно сторонним лицам. Кто-нибудь, кто получил доступ к сервисам Telegram, имеет прямой доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей.

Как отмечает Winfuture, Telegram – это по сути открытое окно серверов, где хранится вся история, когда-либо находившаяся на платформе. Если кто-то, например, хакер, или даже власти, заинтересованные в шпионаже за вашими личными сообщениями в Telegram, они могут это легко сделать.

Напомним, что Марк Цукерберг официально переименовал Facebook.

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