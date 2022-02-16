DDoS-атаке подверглись почти все украинские банки — Гороховский

В Нацполиции по факту DDoS-атак на украинские веб-ресурсы открыли уголовное производство.

Массовой кибератаке по состоянию на вечер вторника, 15 февраля, с разной результативностью подверглись почти все украинские банки.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил соучредитель проекта monobank Олег Гороховский.

"Ddos-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. "Приват", "Ощад". Пробовали "Альфу" и "А-банк", — написал он.

Также читайте В Польше ввели первый уровень тревоги из-за киберугроз

По словам Гороховского, недавно "пошли массированные запросы из узла в Нидерландах". "Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", — указал он.

Между тем, в Нацполиции по факту DDoS-атак открыли уголовное производство из-за несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 361 УК) и умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы АС (ст. 363-1 УК).

Напомним, что 15 февраля в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" произошел сбой. Клиенты жаловались на то, что не могли рассчитаться картами и снять наличные с банкоматов. Впоследствии появилась информация о кибератаке на сайты Минобороны и Вооруженных Сил Украины.

Вскоре мощная DDoS-атака началась и на портал "Дия". По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, кибернападения шли с территории России, Китая, Чехии и Узбекистана.

Новая кибератака: "лежат" сайты государственных учреждений и мобильные приложения банков | Новости Украины

Читайте также: