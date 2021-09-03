Украинско-американская компания запустила на орбиту собственную ракету, но через 2,5 минуты ее взорвали

Украинско-американская компания запустила на орбиту собственную ракету, но через 2,5 минуты ее взорвали

Старт состоялся с базы космических сил США в Калифорнии.

Дебют в космосе. Украинско-американская компания "Firefly Aerospace" запустила на орбиту собственную ракету.

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Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

Старт состоялся с базы американских космических сил в Калифорнии. Его переносили на час из-за неблагоприятных погодных условий. И наконец-то ракета "Альфа" все же полетела в космос.

Однако, после 2,5 мин. полета на ракете произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. Отмечается, что у ракеты могла возникнуть проблема с двигателями. Именно из-за этой аномалии военными, которые наблюдали за полетом ракеты, было принято решение о ее уничтожении. "Альфу" дистанционно взорвали с земли.

Firefly Aerospace (Файрфлай Аэроспейс) — частная аэрокосмическая компания. Она разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. Компанию основали американцы, но 4 года назад ее приобрел украинский предприниматель Максим Поляков. Основное производство космических аппаратов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование делают и в Украине.

Новости мира: украинско-американская компания запустила на орбиту собственную ракету

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