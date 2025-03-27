Делают ли деньги людей более счастливыми: что показало масштабное исследование

Как деньги влияют на счастье / © Unsplash

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Философы, психологи и экономисты веками искали ответ на вопрос: можно ли купить счастье? Новое исследование предлагает новый взгляд на эту дискуссию.

Об этом сообщило издание phys.org.

Ученые Лин Чжан из Китайского сельскохозяйственного университета и Саджал Лахири из Университета Южного Иллинойса использовали данные Panel Study of Income Dynamics. Анализ позволил отслеживать изменения дохода и их влияние на счастье в течение многих лет.

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Результаты показали, что более высокий доход коррелирует с повышением удовлетворенности жизнью. Интересно, что результаты противоречат парадоксу Истерлина, который утверждает: более богатые люди счастливее, но дальнейший рост дохода необязательно делает их счастливее. Новые данные показывают — когда доход увеличивается, уровень счастья также имеет тенденцию к росту.

В то же время исследователи отметили исключения: более бедные люди, которые находят счастье в простых вещах, и богатые, которые чувствуют себя несчастными. Исследование использовало шкалу субъективного благополучия (SWB), где участники оценивали свою жизнь от 1 до 10. Снижение дохода, особенно среди людей с низким достатком, негативно влияло на их удовлетворение жизнью.

"Хотя взаимосвязь между деньгами и счастьем остается тонкой темой, данные этого исследования добавляют веса аргументу о том, что экономическое благосостояние играет значительную роль в определении общей удовлетворенности жизнью", – говорится в сообщении.

Напомним, исследователи выяснили, что рациональность и всеобщий интеллект тесно связаны на генетическом уровне.

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