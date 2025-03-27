ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
123
Время на прочтение
2 мин

Делают ли деньги людей более счастливыми: что показало масштабное исследование

Действительно ли деньги делают нас более счастливыми? Эксперты провели исследование – и получили интересные результаты.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Деньги делают людей счастливее

Как деньги влияют на счастье / © Unsplash

Философы, психологи и экономисты веками искали ответ на вопрос: можно ли купить счастье? Новое исследование предлагает новый взгляд на эту дискуссию.

Об этом сообщило издание phys.org.

Ученые Лин Чжан из Китайского сельскохозяйственного университета и Саджал Лахири из Университета Южного Иллинойса использовали данные Panel Study of Income Dynamics. Анализ позволил отслеживать изменения дохода и их влияние на счастье в течение многих лет.

Результаты показали, что более высокий доход коррелирует с повышением удовлетворенности жизнью. Интересно, что результаты противоречат парадоксу Истерлина, который утверждает: более богатые люди счастливее, но дальнейший рост дохода необязательно делает их счастливее. Новые данные показывают — когда доход увеличивается, уровень счастья также имеет тенденцию к росту.

В то же время исследователи отметили исключения: более бедные люди, которые находят счастье в простых вещах, и богатые, которые чувствуют себя несчастными. Исследование использовало шкалу субъективного благополучия (SWB), где участники оценивали свою жизнь от 1 до 10. Снижение дохода, особенно среди людей с низким достатком, негативно влияло на их удовлетворение жизнью.

"Хотя взаимосвязь между деньгами и счастьем остается тонкой темой, данные этого исследования добавляют веса аргументу о том, что экономическое благосостояние играет значительную роль в определении общей удовлетворенности жизнью", – говорится в сообщении.

Напомним, исследователи выяснили, что рациональность и всеобщий интеллект тесно связаны на генетическом уровне.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie