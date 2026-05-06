Дельфины охотятся с губками: ученые показали уникальное поведение, что передается поколениями

Дельфины

Реклама

Показали редкие кадры, на которых дельфины используют губки в качестве охотничьих инструментов на морском дне. Они передают этот уникальный навык от родителей к детенышам, и он значительно сложнее, чем почти любое другое поведение животных в дикой природе.

Об этом сообщает Earth.com со ссылкой на исследование, опубликованное в Royal Society Open Science.

Поскольку губка значительно обезображивает акустические сигналы, которые дельфины излучают и принимают, это затрудняет им обнаружение добычи с помощью эхолокации. Так что возникает вопрос — зачем они это делают?

Реклама

Что показало исследование

Исследования провели в Шарк-Бэй (Западная Австралия), в рамках которого анализировалось поведение афалина (Tursiops aduncus). Его возглавила Эллен Роуз Джейкобс из Орхусского университета, изучающая поведение дельфинов. Она сотрудничала с проектом Shark Bay Dolphin Research Project при Джорджтаунском университете. Отслеживая путь губок от дна к рылу, исследователи стремились понять как пользу, так и расходы этого необычного способа охоты.

Авторы эксперимента рассказали, что во время такой охоты губка защищает нежную кожу рыла дельфина от острых камней и жалких организмов, часто скрывающихся в песке. В то же время губка изменяет «щелчок» для эхолокации — поиск добычи по отраженным сигналам — и сигнал возвращается искаженным.

В подробном отчете Джейкобс описала, как губка меняет звуковые сигналы при поиске рыбы.

«Все выглядит несколько странно, но к этому можно научиться приспосабливаться», — отметила руководитель исследования.

Реклама

Щелчок, эхо и челюсти

Звуки щелчка, используемые дельфинами, проходят через «мелон» — жировой орган, фокусирующий звук вперед, — а затем распространяются в воде. Эхо возвращается через нижнюю челюсть, где жировые ткани передают вибрации к среднему и внутреннему уху. Когда губка накрывает рыло, часть сигнала вынуждена дважды проходить через ее ткань. Этот дополнительный слой рассеивает энергию и уродует время возврата сигнала, заставляя мозг работать интенсивнее еще до начала преследования добычи.

Анализ поведения

Чтобы проверить, продолжают ли дельфины щелкать с губкой, Джейкобс слушала их под водой во время охоты. Записи показали активные сигналы, а команда употребляла компьютерный анализ, основанный на физических моделях, чтоб отследить конфигурации звука. Сканируя настоящие губки и создавая цифровые модели, исследователи проследили путь сигнала от излучения до возвращения эха. Результаты показали постоянную вариативность, ведь каждая губка имеет свою форму, и дельфины каждый раз сталкиваются с новыми условиями.

Дельфины

Форма важнее размера

Различные формы губок создают разные звуки, даже если дельфины охотятся одинаково. Конусообразные губки направляют сигнал более прямо, в то время как корзинообразные рассеивают его шире. Более широкий сигнал достигает челюсти слабее, поэтому эхо возвращается слабее и длиннее. Поскольку дельфины часто меняют губки, даже небольшие отличия влияют на эффективность инструмента.

Учеба длится годами

Лишь около 5% дельфинов в этой популяции используют губки, хотя другие видят этот способ охоты. Молодые дельфины остаются с матерями 3-4 года, и именно за это время формируется навык. Большинство обучения проходит в пределах семьи, а не среди более широкой группы. Ограниченные возможности для практики мешают большинству дельфинов овладеть этой сложной техникой.

Реклама

Почему это выгодно

Освоив навык, дельфин может изучить песчаное дно и доставать рыбу, спрятанную под обломками. Они двигаются по дну с губкой на рыле, поднимая рыбу, а затем сбрасывают ее, чтобы преследовать добычу. Губки разнятся по размеру, поэтому должны соответствовать способу охоты. Преимущество в том, что дельфины получают недоступную другим пищу.

Какие есть ограничения

Использование инструментов может быстро распространяться, но этот метод имеет недостатки. Ученые отмечают, что сложность обучения сдерживает его распространение, даже несмотря на пользу. Это объясняет, почему другие группы дельфинов не перенимают это поведение, даже контактируя между собой.

Дельфины, губки и передача знаний

Дельфины охотятся в мутной воде, ориентируясь на звук. Но использование губки легко нарушает этот процесс. Шум от лодок и человеческой деятельности еще больше усложняет охоту. Губка дополнительно искажает сигнал, и охота может оказаться неэффективной. Поэтому тихая среда критически важна. Как известно, для дельфинов звук — это ключ к выживанию. Впрочем, губка рассказывает более широкую историю. Один инструмент, переданный в семье, определяет образ жизни целой группы. Он влияет на обучение, места охоты и восприятия мира.

Исследователи признают, что многие вопросы остаются открытыми. Почему дельфины выбирают разные губки? И как рост шума в океане повлияет на их будущее? Именно это исследователи планируют изучать дальше.

Реклама

Ранее ученые с помощью суперкомпьютера смоделировали, как дельфины достигают высокой скорости во время плавания. Исследование показало, что ключевую роль играет особая структура их кожи и гибкие телодвижения, которые уменьшают сопротивление воды. Благодаря этому дельфины эффективно используют энергию и могут быстро ускоряться. Также важно образование специфических вихрей в воде, которые помогают движению вперед. Полученные результаты могут применяться при создании более эффективных подводных аппаратов.

Новости партнеров